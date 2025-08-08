«نادي الخمسة» ينتظر الفائز الجديد بجائزة الكرة الذهبية 2025

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد فترة من هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ستتوج جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 فائزاً جديداً لأول مرة للعام الثاني على التوالي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وأُعلن رسمياً عن أسماء اللاعبين الثلاثين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال لعام 2025 قبل حفل هذا العام، الذي سيُقام في باريس الشهر المقبل، وغاب عن قائمة المرشحين أي فائز سابق، ولم ينضم أي لاعب يحمل حالياً الكرة الذهبية إلى القائمة المختصرة، ما يؤكد أنه سيتم تكريم اسم جديد في مسرح شاتليه في 22 سبتمبر المقبل. وغاب رودري، الفائز بالجائزة العام الماضي، عن موسم 2024-2025 بأكمله تقريباً، ما حرمه من فرصة الفوز بالجائزة مجدداً. كما لم يُرشح ميسي ورونالدو، وكذلك لوكا مودريتش وكريم بنزيمة، وسيستقبل النجوم الخمسة، الذين ينشطون حالياً في كرة القدم وسبق لهم الفوز بجائزة الكرة الذهبية، عضواً جديداً في ناديهم الحصري. ويكسر الفائز بالجائزة هذا العام ثنائية ميسي ورونالدو، حيث ستكون المرة الأولى التي يُتوّج فيها فائزان جديدان بالجائزة مرتين متتاليتين منذ فوز فابيو كانافارو وكاكا بالجائزة عامي 2006 و2007 على التوالي. وبعدها تناوب ميسي (8 مرات) ورونالدو (5 مرات) على الفوز بالكرة الذهبية، وخطف مودريتش وبنزيمة الجائزة في عامي 2018 و2022 على التوالي، قبل رودري 2024. ويهيمن باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، على قائمة المرشحين الثلاثين، بـ9 مرشحين، ويمثل برشلونة، الذي فاز بالدوري والكأس الإسبانيين، 4 لاعبين، من بينهم أصغرهم لامين يامال الذي بلغ 18 عاماً، وأكبرهم روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عاماً. ولدى ريال مدريد، الذي قاطع حفل العام الماضي بسبب غضبه من تفضيل رودري على فينيسيوس، 3 مرشحين، بما في ذلك البرازيلي، وتم مكافأة نابولي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي باختيار واحد، وهو سكوت مكتوميناي، الذي أصبح أول مرشح اسكتلندي منذ آلي ماكويست في عام 1987، وإذا فاز بالجائزة، فسيصبح أول لاعب من نادي دييجو مارادونا السابق يفوز بها، وثاني لاعب اسكتلندي فقط بعد دينيس لو في عام 1964. وضمّت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 للرجال، جود بيلينجهام (إنجلترا، ريال مدريد) وعثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)، وجيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)، وديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان)، ودينزل دومفريز (هولندا، إنتر)، وسيرهو جيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)، وفيكتور جيوكيريس (السويد، سبورتنج لشبونة/ أرسنال)، وإيرلينج هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)، وأشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)، وهاري كين (إنجلترا، بايرن ميونيخ)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)، وروبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)، وألكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)، ولاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)، وكيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)، وسكوت مكتوميناي (اسكتلندا، نابولي)، ونونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)، وجواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)، ومايكل أوليس (فرنسا، بايرن)، وكول بالمر (إنجلترا، تشيلسي)، وبيدري (إسبانيا، برشلونة)، ورافينيا (البرازيل، برشلونة)، وديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)، وفابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)، ومحمد صلاح (مصر، ليفربول)، وفيرجيل فان ديك (هولندا، ليفربول)، وفينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)، وفيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)، وفلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ ليفربول)، ولامين يامال (إسبانيا، برشلونة).