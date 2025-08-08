الشراكة الثنائية أبرز تحديات ألونسو مع «الفرقة الملكية»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجهي هجوم ريال مدريد، لكن انسجامهما على أرض الملعب، حتى الآن يواجه بعض العقبات، وفي الموسم الماضي، لم يسجلا سوى 8 مرات في المباراة نفسها، ولم يسجلا أي هدف منذ 9 مارس الماضي أمام رايو فاليكانو، في الدوري الإسباني. ومنذ ذلك الحين، تقاسما الملعب في 13 من آخر 22 مباراة دون أن يحتفلا معاً مرة أخرى. وعلى الرغم من كونهما أكبر تهديد للفرق المنافسة، فإن تأثيرهما المشترك لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، ويفضل كلاهما اللعب على الجناح الأيسر، لكن الفرنسي أظهر مرونة أكبر، بينما يبدو البرازيلي أكثر راحةً عندما لا يكون مبابي ضمن التشكيلة الأساسية. في المباريات الـ47 التي خاضاها معاً في موسم 2024/25، أثبت فينيسيوس بوضوح أنه أكثر سخاءً، حيث قدم 19 تمريرة حاسمة، 5 منها لمبابي، بما في ذلك اثنتان في الخسارة التي لا تُنسى 3-4 أمام برشلونة في مونتجويك، وفي غضون ذلك، قدم مبابي 5 تمريرات حاسمة فقط طوال الموسم، منها تمريرتان فقط لفينيسيوس. تُبرز هذه الفجوة كيف كانت الشراكة، حتى الآن، من طرف واحد أكثر منها متبادلة. ومع انطلاق الموسم الجديد في فالديبيباس، واقتراب مباراة افتتاح الدوري الإسباني ضد أوساسونا، يُدرك تشابي ألونسو أنه بحاجة إلى أكثر من مجرد تألق فردي، بل إلى انسجام تام، ولم يتمكن المدرب الجديد من استخلاص الكثير من الاستنتاجات من كأس العالم للأندية 2025، حيث لم يشارك مبابي بشكل أساسي بسبب المرض، ولكن إذا استطاع ألونسو أن يجمع نجميه ليتعاونا من أجل الفريق، فسيكون خط هجوم ريال مدريد خطيراً، وإلا فقد يُصبح هذا الخلل مشكلة خطيرة لمشروعه.