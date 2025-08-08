الشمس والمصرية للاتصالات يجهزان دبا الحصن للموسم الجديد

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أعلن نادي دبا الحصن عن جدول مبارياته الودية في الأسبوع الأول من معسكره الخارجي المقام في جمهورية مصر العربية، ضمن استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض الفريق مواجهتين قويتين أمام أندية مصرية. ويستهل الفريق مبارياته بلقاء يجمعه مع نادي الشمس الرياضي اليوم «الجمعة»، فيما سيخوض المباراة الثانية أمام فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس المقبل، في إطار سعي الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع معدل الانسجام الفني والبدني بينهم. ويُعد هذا المعسكر محطة مهمة لتحضير الفريق الأول لمنافسات دوري الدرجة الأولى، وسط تطلعات كبيرة لتقديم موسم مميز والمنافسة بقوة على بطاقات الصعود.