الرياضة

«الملاكمة» تضمن ميدالية في «آسيوية تايلاند»

«الملاكمة» تضمن ميدالية في «آسيوية تايلاند»
8 أغسطس 2025 12:24

بانكوك (وام)

تأهل أورخان أجاييف لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة في وزن 95 كجم، إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لفئتي تحت 19، و22 عاماً، في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي تستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة 396 لاعباً يمثلون 26 دولة. وجاء تأهل أغايف بعد فوزه على منافسه القيرغيزستاني بمجموع 5 نقاط دون مقابل، ليضمن ميدالية ملونة للإمارات في منافسات البطولة، التي تقام بتنظيم الاتحاد الآسيوي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي. ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).

اتحاد الملاكمة
الاتحاد الدولي للملاكمة
تايلاند
