الرياضة

بني ياس والوحدة يختتمان التحضيرات بودية الدورة الدولية

بني ياس والوحدة يختتمان التحضيرات بودية الدورة الدولية
8 أغسطس 2025 13:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يضع فريقا بني ياس والوحدة اللمسات الأخيرة على استعداداتهما لانطلاق موسم دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026، عندما يلتقيان مساء الأحد في المباراة الختامية للبطولة الدولية الودية، التي يستضيفها بني ياس بمشاركة العربي الكويتي.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة فوز بني ياس على العربي 1-0 في الافتتاح على ملعب الأول في الشامخة، قبل أن يكرر الوحدة الانتصار على الضيف الكويتي بنتيجة 2-0 على ملعب نادي الوحدة في الشهامة، بفضل هدفي الإسباني أرناو باراداس وريفيرا، في مواجهة أكد خلالها «العنابي» جاهزيته بأداء منظم وسيطرة واضحة. وشهدت مباراة الوحدة والعربي الكويتي حضوراً إدارياً كبيراً تقدمه علي سعيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي، إلى جانب حمد الضبع الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس مكتوم المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، وأحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة.

وأشاد علي سعيد المزروعي، بتنظيم بطولة بني ياس في هذا التوقيت المهم، مؤكداً على القيمة الفنية الكبيرة، التي تضيفها هذه البطولة للأندية المشاركة، لا سيما من حيث الإعداد البدني والفني للموسم الكروي الجديد، مشدداً على أن مثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في رفع جاهزية الفرق وتعزيز العلاقات الأخوية بين الأندية الخليجية. على صعيد متصل، واصل بني ياس تدعيم صفوفه بإعلان التوقيع مع البرازيلي كايكي بيريرا (25 عاماً)، لاعب الوسط القادم من سبارتاك سوبوتيتسا الصربي، في رابع صفقاته الأجنبية هذا الصيف بعد المدافع الإيفواري إسماعيل أوليفييه توريه، والجناح النيجيري سافيور جودوين، ولاعب الوسط الدولي الأوزبكي أكمل موزجوفوي.

بني ياس
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
