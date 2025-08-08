الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«التنس» ينظم 157 بطولة محلية ودولية حتى نهاية 2025

«التنس» ينظم 157 بطولة محلية ودولية حتى نهاية 2025
8 أغسطس 2025 12:28

دبي (وام)

أعلن اتحاد التنس عن تنظيم 150 بطولة محلية وسبع بطولات دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث ستكون البداية يوم 30 أغسطس الجاري من خلال بطولة تنس 360، والمقرر إقامتها في الصالة المكيّفة في دبي. وتشمل أجندة البطولات الدولية، بطولتين للماسترز تحت إشراف الاتحاد الدولي، و3 بطولات للشباب، وبطولات دولية أخرى، فيما تقام البطولات المحلية من خلال الأكاديميات المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك لمختلف الفئات والأعمار، وستكون الجولة السادسة لبطولة مبادلة المحلية هي الأبرز حيث تنطلق 5 سبتمبر المقبل. وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، جاهزية الاتحاد لتنظيم هذه الفعاليات بما يتماشى مع أهمية اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، والأكاديميات المختلفة داخل الدولة.

اتحاد التنس
دبي
