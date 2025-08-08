خيول الإمارات تخوض غداً تحدي «سورد دانسر» الأميركي

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض غداً «السبت» خيول الإمارات ممثلة في «نيشنز برايد» بقيادة وليام بيوك، و«إل كوردوبس» بقيادة إف برات، لجودلفين بإشراف المدرب شارلي ابلبي، و«الرزين» لشادويل بإشراف تود بلتشر، وقيادة دي ديفز، تحدي سباق «سورد دانسر ستيكس» من الفئة الأولى لمسافة الميل ونصف الميل في مضمار ساراتوجا الأميركي.

ويتمتع «نيشنز برايد» بسجل حافل في أميركا الشمالية، حيث فاز بسباقات «ساراتوجا ديربي» عام 2022، و«كنديان إنترناشونال» عام 2023، و«أرلينجتون مليون» عام 2024، وقد فاز بسباق «سينجسبيل ستيكس» في ميدان في مارس، لكنه لم يشارك في أي سباق منذ فوزه بسباق «دبي تيرف» الوحيد في الشهر التالي.

وشارك «إل كوردوبس» في سباقات محلية حتى الآن هذا الصيف، حيث فاز بسباق «هانديكاب» خلال «يوم مهرجان الجينيز»، ثم سجل أفضل رقم في مسيرته بفوزه على «ويمبلدون هوك آي» بفارق طولين في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» عبر «يوم مهرجان جولاي».

وصرح أبلبي لموقع جودلفين الإلكتروني: «لم يقطع»نيشنز برايد«مسافة ميل ونصف منذ فترة، رغم فوزه بسباق ديربي نادي الجوكي في تلك المسافة وهو في الثالثة من عمره، قبل أن يتأخر بفارق كبير عن»ريبلز رومانس«في سباق بريدرز كب تيرف. وأضاف: «لقد نافس على مسافات أقصر خلال الموسمين الماضيين، لكنني آمل أن يُعيده زيادة مسافاته إلى المسار الصحيح، إنه فائز متعدد بسباقات الفئة الأولى، ويتمتع بخبرة واسعة في سباقات أميركا الشمالية، إذا واصل تألقه، فسيكون بالتأكيد منافساً قوياً».

وواصل: قدّم «إل كوردوبس» أداءً جيداً في ميدان في وقت سابق من هذا العام، وتطور بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة، وتناسبه مسافة ميل ونصف بشكل جيد، وسيستمتع بالأرضية السريعة في ساراتوجا، نأمل أن يمنحنا خوضه هنا فكرةً عن بقية موسمه، ويبدو منافساً قوياً». ومن جهة أخري يعود «ماركيزا» للمشاركة الأولى له في العام 2025، آملاً في تحقيق أول فوز له في سباقات الفئات عبر سباق جائزة نادي دبي لسباق الخيل - بري دبي ريسنج كلوب (فئة3)، في دوفيل، فرنسا.

وشارك المهر البالغ من العمر خمس سنوات بإشراف المدرب أندريه فابر طوال الموسم الماضي في سباقات الفئات فقط، وكاد يحقق انتصاره الأول عندما خسر بفارق أنف فقط في سباق جران بري دو شانتي (فئة2) في مطلع يونيو.