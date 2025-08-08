الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين يشيد بالشراكة القاتلة!

كين يشيد بالشراكة القاتلة!
8 أغسطس 2025 13:57

لندن (رويترز)

أشاد هاري كين بزميله السابق في توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، واصفاً شراكتهما بأنها «واحدة من الأفضل» في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد رحيل الكوري الجنوبي عن النادي.

وانضم سون، الذي تعاون مع كين في تسجيل 47 هدفاً في الدوري ليشكلا شراكة قاتلة على مدار ما يقرب من عقد من الزمن في واحدة من أفضل فترات توتنهام، إلى لوس أنجلوس بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية بالدوري الأميركي أول أمس الأربعاء.

وانضم قائد كوريا الجنوبية (33 عاماً) إلى النادي الواقع في شمال لندن قادماً من باير ليفركوزن في عام 2015، وسجل 173 هدفاً وقدم 101 تمريرة حاسمة في 454 مباراة وقاده إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاماً، بعد الفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

