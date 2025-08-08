كين يشيد بالشراكة القاتلة!

لندن (رويترز)

أشاد هاري كين بزميله السابق في توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، واصفاً شراكتهما بأنها «واحدة من الأفضل» في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد رحيل الكوري الجنوبي عن النادي.

وانضم سون، الذي تعاون مع كين في تسجيل 47 هدفاً في الدوري ليشكلا شراكة قاتلة على مدار ما يقرب من عقد من الزمن في واحدة من أفضل فترات توتنهام، إلى لوس أنجلوس بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية بالدوري الأميركي أول أمس الأربعاء.

وانضم قائد كوريا الجنوبية (33 عاماً) إلى النادي الواقع في شمال لندن قادماً من باير ليفركوزن في عام 2015، وسجل 173 هدفاً وقدم 101 تمريرة حاسمة في 454 مباراة وقاده إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاماً، بعد الفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وخاض سون مباراته الأخيرة مع توتنهام في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد ودياً في كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري. وقال هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ للصحفيين بعد فوز فريقه 4-صفر في مباراة ودية على ناديه السابق توتنهام أمس الخميس «أتقدم بأحر التهاني له على مسيرته مع توتنهام». وشارك كين في المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، وأحزر هدفاً وأهدر ركلة جزاء بغرابة شديدة بعد أن انزلق وسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، هو شخص عظيم. أعرفه جيداً كصديق، وأدرك مدى تواضعه وروعة شخصيته». وتابع: «كلاعب، أعتقد أننا شكّلنا واحدة من أفضل الشراكات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. كان بيننا ذلك الانسجام الذي أحببناه».

وأكمل: «إنه ختام رائع لمسيرته مع توتنهام، رفع الكأس الموسم الماضي مع الفريق.. والآن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته، سينتقل إلى لوس أنجلوس، وأتمنى له كل التوفيق، وآمل رؤيته قريباً». وقضى كين معظم مسيرته في توتنهام بعد انضمامه إلى أكاديميته بعمر 11 عاماً، ليصبح هداف النادي التاريخي بإحرازه 280 هدفاً في أكثر من 430 مباراة في كافة المسابقات.

وانضم قائد منتخب إنجلترا (32 عاماً)، إلى بايرن ميونيخ الألماني في أغسطس 2023.