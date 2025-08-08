الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاتسكه عن موسم انتقالات دورتموند: علينا بالمثابرة!

فاتسكه عن موسم انتقالات دورتموند: علينا بالمثابرة!
8 أغسطس 2025 14:02

برلين (د ب أ)

لا يشعر هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بالانزعاج من بطء موسم انتقالات ناديه. وقال فاتسكه للصحفيين خلال وجوده بمعسكر تدريب فريق دورتموند للسيدات في النمسا حالياً: «أنا مرتاح حيال ذلك لأنني أعرف تقريباً ما يدور في أذهان إدارة النادي. ولكن ليس من الضروري أن نتقبل كل تقلبات السوق. يتعين علينا أن نتحلى بالمثابرة».

ويبدو أن هناك بعض التوتر الذي يحيط بالنادي المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، حيث لم يبرم أي صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، باستثناء التعاقد مع جوبي بيلينجهام، مع ذلك، استعاد فاتسكه ذكرياته في الصيف الماضي، محذراً في الوقت ذاته من التسرع.

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يستعرض أمام توتنهام بـ «رباعية»
مولر.. «عطش الألقاب»!

وأشار فاتسكه: «في العام الماضي، حسمنا صفقاتنا مبكراً نسبياً، وخلقنا حالة من النشوة، ثم تلقينا صفعة على وجوهنا. ربما من الجيد جداً ألا نبدأ الموسم بهذه النشوة». وظهر الرئيس التنفيذي لدورتموند على قناعة «بأن لدينا فريقاً جيداً للغاية، واعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في خط الهجوم»، فيما أبدى تفاؤله بشكل مبدئي قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح فاتسكه: «نحن من أبرز الفرق التي شهدت أقل معدل لتبديل اللاعبين. ربما يبدو هذا الأمر قديم الطراز بعض الشيء في عصرنا الحالي. مع نشوة الانتقالات، وخبراء الانتقالات، وبثها، ولكن من الجيد أحياناً أن يكون لديك فريق لا يشهد مثل هذا المعدل المرتفع من تبديل اللاعبين». يبدأ دورتموند الموسم الكروي الجديد بمباراة في كأس ألمانيا ضد روت فايس إيسن يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يخوض مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني (بوندسليجا) ضد سانت باولي بعدها بخمسة أيام.

بروسيا دورتموند
البوندسليجا
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
اليوم 00:42
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
الرياضة
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
اليوم 16:09
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
الرياضة
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
اليوم 15:57
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
الرياضة
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
اليوم 15:53
فريق عملية «الفارس الشهم 3» يقوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد جنوب غزة بالمياه
علوم الدار
فريق عملية «الفارس الشهم 3» يقوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد جنوب غزة بالمياه
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©