فاتسكه عن موسم انتقالات دورتموند: علينا بالمثابرة!

برلين (د ب أ)

لا يشعر هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بالانزعاج من بطء موسم انتقالات ناديه. وقال فاتسكه للصحفيين خلال وجوده بمعسكر تدريب فريق دورتموند للسيدات في النمسا حالياً: «أنا مرتاح حيال ذلك لأنني أعرف تقريباً ما يدور في أذهان إدارة النادي. ولكن ليس من الضروري أن نتقبل كل تقلبات السوق. يتعين علينا أن نتحلى بالمثابرة».

ويبدو أن هناك بعض التوتر الذي يحيط بالنادي المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، حيث لم يبرم أي صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، باستثناء التعاقد مع جوبي بيلينجهام، مع ذلك، استعاد فاتسكه ذكرياته في الصيف الماضي، محذراً في الوقت ذاته من التسرع.

وأشار فاتسكه: «في العام الماضي، حسمنا صفقاتنا مبكراً نسبياً، وخلقنا حالة من النشوة، ثم تلقينا صفعة على وجوهنا. ربما من الجيد جداً ألا نبدأ الموسم بهذه النشوة». وظهر الرئيس التنفيذي لدورتموند على قناعة «بأن لدينا فريقاً جيداً للغاية، واعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في خط الهجوم»، فيما أبدى تفاؤله بشكل مبدئي قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح فاتسكه: «نحن من أبرز الفرق التي شهدت أقل معدل لتبديل اللاعبين. ربما يبدو هذا الأمر قديم الطراز بعض الشيء في عصرنا الحالي. مع نشوة الانتقالات، وخبراء الانتقالات، وبثها، ولكن من الجيد أحياناً أن يكون لديك فريق لا يشهد مثل هذا المعدل المرتفع من تبديل اللاعبين». يبدأ دورتموند الموسم الكروي الجديد بمباراة في كأس ألمانيا ضد روت فايس إيسن يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يخوض مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني (بوندسليجا) ضد سانت باولي بعدها بخمسة أيام.