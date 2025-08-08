سلوت عن ضم إيزاك: دعونا نتحدث عن إيكيتيكي!

لندن (د ب أ)

رفض مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، التعليق على التكهنات بشأن انتقال السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، للفريق الأحمر مقابل مبلغ كبير، معرباً عن رضاه عن تشكيلة فريقه الحالية. وأنفق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ طائلة في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث أبرم صفقة قياسية مع لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز، ليتصدر قائمة التعاقدات الجديدة التي تضم أيضاً المهاجم هوجو إيكيتيكي، والظهير الأيسر ميلوس كيركيز، والظهير الأيمن جيريمي فريمبونج.

ويواصل ليفربول السعي لضم إيزاك، حيث رفض نيوكاسل عرضاً أولياً بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني، في ظل تطلعه لضم بديل للأوروجواياني داروين نونيز، الذي يقترب من الانتقال لنادي الهلال السعودي مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

ولدى سؤاله عن إيزاك، قال سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة: "كما تعلمون، من وجهة نظري، واعتقد أن كل مدرب يعمل بهذه الطريقة، لا ينبغي أن نتحدث مطلقاً عن لاعبين ليسوا من الفريق. يمكنني التحدث عن هوجو إيكيتيكي، الذي تعاقدنا معه والذي قدم أداءً رائعاً حتى الآن".

وأضاف سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "نحن سعداء جداً بالفريق، ولدينا كل الأسباب لنشعر بالابتهاج لأننا فزنا بالدوري الموسم الماضي. صحيح أن بعض اللاعبين رحلوا عنا، لكننا تعاقدنا أيضا مع عناصر جديدة، واللاعبون الشباب يقدمون أداءً جيداً".

وتابع: "في الوقت الحالي، قد يرحل داروين، لكن الأمور لم يتم حسمها بعد، لذا ينبغي علينا الانتظار بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من الأمر، ولكن هناك احتمال كبير لرحيله". ولم يشمل إنفاق ليفربول الضخمة، التي بلغت قرابة 300 مليون جنيه إسترليني، ضم أحد اللاعبين الذين يشغلون مركز قلب الدفاع، على الرغم من بيع جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن الألماني.

وخلال فترة ما قبل الموسم، تناوب لاعبا خط الوسط رايان جرافينبيرش وواتارو إندو، بالإضافة إلى الظهيرين أندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس، اللعب في ذلك المركز، ونفى سلوت أن يكون الافتقار إلى العمق خلف فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز مصدر قلق كبير.

وشدد المدرب الهولندي: "للأسف، يعاني جوميز من إصابة طفيفة في الوقت الحالي، لكنه سيعود إلى الفريق قريباً". وأشار: "لدينا العديد من الخيارات المتاحة للاعبين. ولكن كما هو الحال دائماً، يبقى الأمر مملاً، سواء تعاقدنا مع لاعبين أم لا، فأنا سعيد للغاية باللاعبين الذين نمتلكهم". وبينما تم التعاقد مع لاعبين جدد، خطف الجناح الشاب ريو نجوموها "16 عاماً"، الأضواء خلال الاستعداد للموسم الجديد، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين هذا الصيف، متألقاً بعروضه اللافتة، والتي كان آخرها ضد أتلتيك بلباو الإسباني، يوم الاثنين الماضي.

ويدرك سلوت أنه يجب عليه التعامل مع تطور نجوموها بحذر، لكنه يبدو مستعداً للانضمام إلى الفريق الأول. وقال مدرب ليفربول، الذي يستعد فريقه لملاقاة كريستال بالاس، بعد غد الأحد، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن ببطولة الدرع الخيرية: "هذا الأمر صعب أحيانا، ولا أحد يعلم كيف سيتعامل المرء مع الموقف".

وأوضح في ختام حديثه: "قبل عام، سجل تري نيوني هدفاً ضد إشبيلية الإسباني عندما كان في السابعة عشر من عمره... كان صغيراً جداً. لديهم فرصة رائعة للعمل والتواجد مع لاعبين مثل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وكل أولئك اللاعبين الرائعين كل يوم، ورؤية ما يفعلونه ليكونوا مستعدين للعب كل ثلاثة أيام".