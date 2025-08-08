الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الاتفاق يقرب شوفالييه من «سان جيرمان»

الاتفاق يقرب شوفالييه من «سان جيرمان»
8 أغسطس 2025 14:12

باريس(أ ف ب)

توصل ناديا ليل وباريس سان جيرمان الفرنسيان، إلى اتفاق يقضي بانتقال حارس الأول لوكا شوفالييه إلى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مقرب من المحادثات الجمعة.وكشف المصدر أن شوفالييه (23 عاماً) سينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية بعقد لخمسة مواسم، مقابل 40 مليون يورو (46.5 مليون دولار) على أن يخضع للفحص الطبي الجمعة قبل التوقيع رسمياً مع بطل الدوري الفرنسي وأوروبا.

وتألق شوفالييه بشكل لافت مع ليل الموسم الماضي في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، حيث قاده لاحتلال المركز الخامس المؤهل لخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج". تواجد اسمه ضمن المرشحين لإحراز جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى، ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" على هامش حفل الكرة الذهبية.

ومن شأن التعاقد مع شوفالييه رسم علامة استفهام حول مستقبل الحارس الأساسي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع نادي العاصمة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد الأخير الذي ينتهي في يونيو 2026. ولعب دوناروما الذي بات محط اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية، دوراً مهماً في إحراز سان جيرمان لقب المسابقة القارية الأم بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5-0 في مايو. كما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري والكأس وكأس الأبطال.

باريس سان جيرمان
جانلويجي دوناروما
إنتر ميلان
