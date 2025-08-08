اتحاد الدراجات يوزع الحقائب الإدارية للدورة الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الدرّاجات توزيع الحقائب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025-2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتنظيم العمل داخل الاتحاد، حيث تم تكليف منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد برئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، بينما يتولى الدكتور ياسر الدوخي منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية، مع تكليف يوسف محمد ميرزا بمنصب نائب الرئيس الثاني ورئيس اللجنة الفنية، وعمر محمد النقبي أميناً عاماً ورئيس لجنة الاستراتيجية، فيما تولّت المهندسة خلود جمعة الظاهري منصب الأمين العام المساعد ورئيسة اللجنة النسائية، كما كُلف مبارك أحمد بوعصيبة برئاسة لجنة الاستثمار والاتصال المؤسسي، بينما يشغل يحيى مطر المهيري منصب رئيس لجنة الحكام. ويأتي هذا الإعلان عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عُقد في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في 14 يوليو الماضي، بحضور 14 نادياً من أصل 17 نادياً عضواً، وأسفر الاجتماع عن إعادة انتخاب منصور بوعصيبة رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية، وفوز خلود جمعة الظاهري بالمقعد النسائي بنفس الطريقة، بالإضافة إلى اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الأندية. وتعكس عملية توزيع الحقائب الإدارية حرص الاتحاد على تعزيز التخصصية والكفاءة في جميع جوانب العمل الإداري والفني، لتحقيق المزيد من النجاحات لرياضة الدراجات محلياً وخارجياً.