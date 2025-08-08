الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التعادلات مرفوضة» في الجولة الافتتاحية من «الإمارات للشطرنج»

«التعادلات مرفوضة» في الجولة الافتتاحية من «الإمارات للشطرنج»
8 أغسطس 2025 15:20

دبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، غياب التعادلات في عدد من الفئات، رغم المشاركة الكبيرة فيها، حيث تقاسم محمد سعيد الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد سعيد الليلي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، صدارة الفئة المفتوحة تحت 20 سنة بالنقطة الكاملة بعد الفوز الأول.

وفي فئة الإناث المدمجة مع تحت 18 سنة، تصدرت لطيفة الدرمكي (أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية)، وعنود عيسى (الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة)، وأحلام راشد (دبي للشطرنج)، بعد الفوز في الجولة الأولى. وشهدت البطولة التي افتتحت أمس الخميس في ضيافة نادي دبي للشطرنج، وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري، مشاركة 160 لاعباً ولاعبة.

أخبار ذات صلة
160 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج
صدارة ثلاثية لبطولة «الإمارات للشطرنج»

وجاءت المنافسات في الفئة المفتوحة تحت 18 سنة قوية، حيث تساوى في الصدارة بعد الجولة الأولى كل من سعود جابر وسعود بدر الزرعوني (الشارقة الثقافي للشطرنج)، وعبدالله الخميري (العين للشطرنج والألعاب الذهنية)، وراشد عارف (الشارقة الثقافي للشطرنج).

أما الفئة المفتوحة تحت 16 سنة، فشهدت وجود 7 لاعبين في الصدارة من دون أي تعادل في الجولة الأولى، وهو ما تكرر في فئة الإناث، حيث تساوت فاطمة راشد وشمة السويدي وحلا جمال في المركز الأول. وفي الفئة المفتوحة تحت 14 سنة، تساوى 7 لاعبين بالعلامة الكاملة بعد الجولة الأولى التي شهدت تعادلين فقط، فيما تساوت 4 لاعبات في الفئة نفسها للإناث وهن، مريم سعود، وريم الجسمي، وحسناء راشد الكعبي، وميرة المري.

كما شهدت الفئة المفتوحة تحت 12 سنة، فوز 19 لاعباً وحصولهم على العلامة الكاملة، مقابل خسارة 19 لاعباً، من دون أي تعادل، وهو ما تكرر في فئة الإناث، حيث حققت 20 لاعبة الفوز في الجولة الأولى التي شارك فيها 40 لاعبة.

بطولة الإمارات للشطرنج
نادي دبي للشطرنج
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
اليوم 00:42
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
الرياضة
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
اليوم 16:09
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
الرياضة
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
اليوم 15:57
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
الرياضة
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
اليوم 15:53
فريق عملية «الفارس الشهم 3» يقوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد جنوب غزة بالمياه
علوم الدار
فريق عملية «الفارس الشهم 3» يقوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد جنوب غزة بالمياه
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©