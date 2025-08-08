«التعادلات مرفوضة» في الجولة الافتتاحية من «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، غياب التعادلات في عدد من الفئات، رغم المشاركة الكبيرة فيها، حيث تقاسم محمد سعيد الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد سعيد الليلي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، صدارة الفئة المفتوحة تحت 20 سنة بالنقطة الكاملة بعد الفوز الأول.

وفي فئة الإناث المدمجة مع تحت 18 سنة، تصدرت لطيفة الدرمكي (أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية)، وعنود عيسى (الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة)، وأحلام راشد (دبي للشطرنج)، بعد الفوز في الجولة الأولى. وشهدت البطولة التي افتتحت أمس الخميس في ضيافة نادي دبي للشطرنج، وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري، مشاركة 160 لاعباً ولاعبة.

وجاءت المنافسات في الفئة المفتوحة تحت 18 سنة قوية، حيث تساوى في الصدارة بعد الجولة الأولى كل من سعود جابر وسعود بدر الزرعوني (الشارقة الثقافي للشطرنج)، وعبدالله الخميري (العين للشطرنج والألعاب الذهنية)، وراشد عارف (الشارقة الثقافي للشطرنج).

أما الفئة المفتوحة تحت 16 سنة، فشهدت وجود 7 لاعبين في الصدارة من دون أي تعادل في الجولة الأولى، وهو ما تكرر في فئة الإناث، حيث تساوت فاطمة راشد وشمة السويدي وحلا جمال في المركز الأول. وفي الفئة المفتوحة تحت 14 سنة، تساوى 7 لاعبين بالعلامة الكاملة بعد الجولة الأولى التي شهدت تعادلين فقط، فيما تساوت 4 لاعبات في الفئة نفسها للإناث وهن، مريم سعود، وريم الجسمي، وحسناء راشد الكعبي، وميرة المري.

كما شهدت الفئة المفتوحة تحت 12 سنة، فوز 19 لاعباً وحصولهم على العلامة الكاملة، مقابل خسارة 19 لاعباً، من دون أي تعادل، وهو ما تكرر في فئة الإناث، حيث حققت 20 لاعبة الفوز في الجولة الأولى التي شارك فيها 40 لاعبة.