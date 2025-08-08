رونالدو يصف انتقال فيليكس إلى النصر بـ«القرار الحكيم»

لشبونة (أ ف ب)

وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقال مواطنه جواو فيليكس للعب إلى جانبه في نادي النصر السعودي بـ«القرار الحكيم».

وقال رونالدو على أثر تسجيله ثلاثية من رباعية الفوز على ريو آفي البرتغالي في مباراة ودية تألق خلالها فيليكس بتمريرتين حاسمتين، في تصريحات للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية الخميس: «أعتقد أنه كان الخيار الأفضل لجواو فيليكس بدلاً من الانتقال إلى الدوري البرتغالي».

وتابع: «سيكون مفيداً كثيراً لنا في الدوري السعودي الذي يعتبر تنافسياً جداً. يكفي رؤية كبار النجوم في السعودية. على الرغم من أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا، فقد كان قراراً حكيماً من قِبله».

وانضم جواو فيليكس (25 عاماً) إلى النصر قادماً من تشيلسي الإنجليزي في 29 يوليو بعقد حتى عام 2027، بعدما كانت تقارير إعلامية أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى بنفيكا.

وكلّفت الصفقة خزائن النادي المملوك من طرف صندوق الاستثمارات السعودي، ما يقارب ثلاثين مليون يورو (نحو 34 مليون دولار) للنادي الإنجليزي و10 ملايين يورو سنوياً للاعب، مع مكافآت مالية قد تصل إلى 950 ألف يورو، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.