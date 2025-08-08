تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن

علي معالي (أبوظبي)



شهد ميدان الروضة بمنطقة العين إقامة 25 شوطاً لسن الإيذاع لمسافة 4 كلم، بعد استئناف السباقات عقب راحة استمرت 24 ساعة، خلال النسخة الأولى من المهرجان الذي يقام عبر ثلاث جولات تمهيدية، وسط حضور مميز لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلق المهرجان في شهر يوليو الماضي، ويستمر بالجولة الثانية في شهر أغسطس الجاري، فيما تقام الجولة الثالثة في سبتمبر المقبل، على أن يختتم المهرجان فعالياته بالجولة النهائية في شهر أكتوبر المقبل.

وشهدت أشواط سن الإيذاع منافسة قوية من جميع المطايا المشاركة، التي سعت للفوز بالمركز الأول، وتحقيق أفضل زمن خلال المنافسات.

وسجلت «تسواهم» لحمد جهويل بن سعد حضورها في الشوط الأول، وحصدت لقب الشوط بعد التفوق على منافسيها، في زمن قدره 6:16:66 دقيقة، وكسب القعود «عجيب» لأحمد علي بنواس الكتبي ناموس الشوط الثاني بتوقيت 6:08:45 دقيقة.

ومنحت «خيال» مالكها سعيد حمد مصلح الأحبابي لقب الشوط الثالث للأبكار، بعد أن عبرت خط النهاية في زمن قدره 6:15:52 دقيقة، بينما أهدت «الشاهينية» مالكها سيف سهيل الخييلي ناموس الشوط الرابع بتوقيت 6:20:32 دقيقة.

وحلق «وضاح» لسالم راشد بالضبيعة الكتبي بلقب الشوط الخامس، بعدما سجل توقيتاً قدره 6:09:20 دقيقة، وجاءت «نوارة» لكردوس سالم العامري في المقدمة في الشوط السادس بتوقيت 6:19:90 دقيقة، فيما خطفت «سمحة» لسالم أحمد بالحوتة العامري ناموس الشوط السابع بتوقيت 6:18:25 دقيقة.

ونجح القعود «كفو» المملوك لشعار سلطان ناصر المنصوري في تسجيل أفضل توقيت لسن الإيذاع في الشوط الثامن، بعد أن تجاوز خط النهاية في زمن قدره 6:07:34 دقيقة، أما الشوط التاسع المخصّص للأبكار فكان من نصيب «نجود» لسالم فارس الشامسي بتوقيت 6:11:72 دقيقة.

وتألق شعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي بشكل لافت بعد أن حصد لقب ثلاثة أشواط متتالية من العاشر وحتى الثاني عشر عن طريق «روعة» و«طوفان» و«فهدة»، ليسجل حضوره القوي في المهرجان.

وأسفرت نتائج الأشواط من الثالث عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز «مراسيم» لحمد سهيل العامري، و«تكرار» لسالم راشد حضيرم الكتبي، و«مزون» لنايل راشد الشامسي، و«الحذرة» لسهيل سالم العامري، و«لهب» لعبد الله راشد الغفلي، و«سيوف» لعامر عبد الله المحرمي، و«ممدوح» لسعيد سليم علي العامري، و«العنود» لراشد سالم الهاشمي، و«الخوار» لسعيد سالم السبوسي، و«مسراح» لعيد راشد المنصوري، و«الحاكم» لأحمد سعيد السبوسي، و«أمثال» لحمدان الكثيري، و«زيدان» لنايف محمد بن روية الخييلي.