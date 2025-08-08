الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سمحة» و«كفو».. التوقيت الأفضل في مهرجان العين للهجن

«سمحة» و«كفو».. التوقيت الأفضل في العين للهجن
8 أغسطس 2025 16:15

 
علي معالي (أبوظبي)

