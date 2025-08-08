«سمحة» و«كفو».. التوقيت الأفضل في مهرجان العين للهجن



علي معالي (أبوظبي)



تألق لافت في سن الإيذاع خلال مهرجان العين لسباقات الهجن، والمُقام في ميدان الروضة بمدينة العين، لكل من «سمحة» و«كفو» في التوقيت الأفضل والصدارة، حيث سجلت «سمحة» التوقيت الأفضل في التمهيدي الأول ضمن الجولة الأولى من السباق الذي جرى في يوليو الماضي، عندما تصدرت الشوط الأول بزمن 6:08:14 دقيقة، لمسافة 4 كلم، واستطاعت «سمحة» الحفاظ على صدارتها في جولة التمهيدي الثاني، عندما تصدرت الشوط السابع بزمن6:18:25 دقيقة، ولكنها لم تحقق التوقيت الأفضل، والذي ذهب إلى «كفو» في التمهيدي الثاني بزمن 6:07:34 دقيقة، مع صدارة الشوط الثامن.

وتصدرت «كفو» الشوط الثامن في التمهيدي الأول في يوليو الماضي، بزمن 6:13:8 2دقيقة، والصدارة المتبادلة في التوقيت الأفضل تؤكد حالة الاستقرار الفني لهما في الجولتين وهو ما يجعل الأنظار تركز عليهما في التمهيدي الثالث خلال سبتمبر، قبل النهائيات في أكتوبر.