الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»

توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
8 أغسطس 2025 15:57

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
فريق عملية «الفارس الشهم 3» يقوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع «شريان الحياة» لإمداد جنوب غزة بالمياه


تترقب الساحة الرياضية، هوية الفائز بالكرة الذهبية، عن الموسم الماضي، في حفل جوائز الأفضل موسم 2024-2025، الذي تُنظمه «رابطة المحترفين» في الساعة السابعة مساء السبت، بقصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، ويتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.
وارتفعت التوقعات بشأن سيطرة مرشحي شباب الأهلي «بطل الرباعية»، وهي دوري أدنوك للمحترفين، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس سوبر إعمار، وكأس السوبر الإماراتي القطري، على الجوائز المرشحة، حيث ينافس سردار أزمون «شباب الأهلي» على جائزة الكرة الذهبية، مهدي قائدي «كلباء»، وكايو لوكاس «الشارقة»، بخلاف ترشيح مدرب «الفرسان» وأكثر من لاعب في الفريق لجوائز أخرى في الحفل الليلة.
وأعلنت رابطة المحترفين، عن القوائم النهائية المختصرة لحفل جوائز الأفضل، استعداداً للإعلان عن الفائزين بها، وتضم باقي القوائم بعد الكرة الذهبية لأفضل لاعب جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، ويتنافس عليها براهيما ديارا «الوحدة»، جويلهرم دا سيلفا «شباب الأهلي»، وسياكا سيديبي «الوصل»، فيما يتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس كل من علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة»، وحمد المقبالي «شباب الأهلي»، وجائزة القائد لأفضل مدرب، التي يتنافس عليها باولو سوزا «شباب الأهلي»، ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وأولاريو كوزمين «الشارقة». 
وتمثلت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، محمد النني «الجزيرة»، لوكاس بيمنتا «الوحدة»، وفابيو ليما «الوصل»، ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من سفيان رحيمي «العين»، نبيل فقير «الجزيرة»، وعمر خربين «الوحدة».
أما القائمة المختصرة لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، يتنافس عليها العين والجزيرة والوحدة، فيما يتنافس على جائزة دوري الجماهير كل من الوصل والعين والجزيرة.
ويشهد الحفل عدداً من الجوائز الأخرى التي حُسمت وفقاً للإحصائيات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي نالها لابا كودجو مهاجم العين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وحصل عليها رامون ميريز «الجزيرة»، وجائزة الحذاء الفضي لهداف «دوري تحت 23 عاماً»، وفاز بها سعيد منصور المنهالي «الوحدة». 
وكانت رابطة المحترفين منحت الجماهير فرصة التعايش مع فعاليات الحدث المنتظر، حيث ستكون الجماهير بإمكانها الاستمتاع بالفقرات التي يقدمها «قصر الإمارات» على هامش الحفل المرتقب، سواء من خلال زيارة متجر الرابطة، أو التصوير مع دروع وكؤوس المسابقات، هذا بالإضافة إلى ركن الألعاب الإلكترونية، والتصوير وغيرها. 
ويمثل حفل جوائز الأفضل، واجهة بارزة للاحتفاء بأفضل ما قدمه الموسم الرياضي في الإمارات، من اللاعبين والمدربين وحتى إدارة الأندية وجماهيرها، في مشهد راقٍ تميّزه الأضواء والإنتاج الاحترافي، ويشهد الحفل حضوراً لافتاً من نجوم الرياضة، الإعلام، وجمهور متفاعل عبر منصة التصويت الرقمية النشطة منذ أواخر يوليو.
ويتطلع جميع المرشحين في القوائم النهائية لحفل جوائز الأفضل، لكتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات الكرة الإماراتية، بالحفل الضخم الذي يحتضنه «قصر الإمارات». 

الإمارات
أبوظبي
قصر الإمارات
رابطة المحترفين
دوري المحترفين
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
اليوم 00:42
العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!
الرياضة
العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!
اليوم 16:13
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
الرياضة
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟
اليوم 16:09
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
الرياضة
توقعات بسيطرة «الفرسان» على جوائز «رابطة المحترفين»
اليوم 15:57
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
الرياضة
تألق لافت لـ«روعة» و«طوفان» و«فهدة» في مهرجان العين للهجن
اليوم 15:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©