صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟



معتز الشامي (أبوظبي)



هناك صراع من نوع آخر بين أندية «البريميرليج» في الموسم الجديد، ولكنه «غير معلن»، ليس فقط من أجل الفوز باللقب، ولكن لحسم المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، البطولة التي باتت لها رونقاً خاصاً بعد التعديل، وباتت مطمعاً للجميع.

ومن المرجح أن تكون المنافسة على التأهل الأوروبي أكثر انفتاحاً، كما كانت في الموسم الماضي، وفي الواقع، حتى سندرلاند أنهى الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في خمس من أصل 10000 محاكاة حاسوبية عملاقة، لـ«السوبر كمبيوتر» الخاص بشبكة أوبتا العالمية، لكن من يحسم مقعده في دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الجاري!

لا يمكننا الجزم ما إذا كان الدوري الإنجليزي سيحتل المركز الخامس في دوري أبطال أوروبا مجدداً، إذ سيعتمد ذلك على أداء ممثليه في أوروبا هذا الموسم، لذا تستند هذه الأرقام إلى ضرورة إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، حيث يضمن المركز الخامس التأهل إلى الدوري الأوروبي في الوضع الراهن.

ووفق عمليات المحاكاة لـ«السوبر كمبيوتر»، سيحسم ليفربول مقعداً مباشراً في دوري الأبطال بنسبة 72.8%، وهي احتمالية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، يليه أرسنال (68.5%)، ومانشستر سيتي (62.0%)، وتشيلسي (40.4%) هي الفرق المرشحة لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى مجدداً، لكن لا يزال هناك أمل كبير للآخرين.

وأخفق أستون فيلا بشكل مؤلم في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من مايو، لكنه نجح في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى هذه المرة في ما يقرب من ثلث المحاكاة، بنسبة 30.5%.

وقد يكون نيوكاسل في قمة تركيزه للحفاظ على مهاجمه النجم ألكسندر إيزاك، ولكن بما أن الحاسوب العملاق لا يُجري أي تحليلات حول انتقالات اللاعبين، فإنه واثق من قدرة فريق إيدي هاو على المنافسة على المراكز الأوروبية مجدداً، على الرغم من صعوبة المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ومن المُتوقع أن يُنهي فريق نيوكاسل الموسم في المركز السادس في أغلب الأحيان، لكنه قادر على ضمان المزيد من فرص المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الرابع في 29.9% من المُحاكاة.

ولاقت النهاية القوية لكريستال بالاس في الموسم الماضي، والتي شهدت فوزه بأول لقب كبير له على الإطلاق في كأس الاتحاد الإنجليزي، استحساناً كبيراً من الحاسوب العملاق، حيث منحه فرصة أكبر من واحد من خمسة لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، وحقق بالاس هذا الإنجاز غير المُتوقع في 21.6% من المُحاكاة، مُتقدماً على غريمه برايتون (16.8%).

ويحتاج بورنموث (10.1%) ونوتنجهام فورست (8.9%) إلى بذل جهد أكبر للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، لكن هذه بالتأكيد فرصة أفضل مما منحه الحاسوب العملاق لأي منهما الصيف الماضي، بينما يحتاج مانشستر يونايتد إلى العودة إلى دوري أبطال أوروبا قريباً، لكن فريق روبن أموريم يحقق ذلك فقط في 6.7% من المحاكاة هذا الموسم، بينما يفعله توتنهام بقيادة توماس فرانك فقط في 5.7%.

من الواضح أن هذه الأرقام تستند إلى حد كبير على أدائهم الضعيف في الموسم الماضي، ما يعني ضعف احتمالات عودة اليونايتد إلى الأبطال.