العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!

العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!
8 أغسطس 2025 16:13

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد العمر عاملاً أساسياً في تحديد القيم السوقية، حيث ترتفع قيمة اللاعبين عادةً، مع اكتسابهم الخبرة والمعرفة في كرة القدم، لكنها تنخفض مع دخولهم سنواتهم الأخيرة في الملاعب، فما هي الفئات العمرية الأعلى قيمة سوقية مُجمّعة؟
لكن ما هو العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!، ويحدد موقع «ترانسفير ماركت» القيم السوقية للاعبين من سن السادسة عشرة فما فوق فقط، وأكبر لاعب سناً هو كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 52 عاماً، وثاني أكبر لاعب هو كريستيان كامبستريني، البالغ 45 عاماً.
وبتحليل البيانات، يتبين أن العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم هو 25 عاماً، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية لـ6058 لاعباً نحو 6.98 مليار يورو، وهذا يعني أن متوسط قيمة كل لاعب يبلغ 1.15 مليون يورو، بينما يُعد إيرلينج هالاند أعلى لاعب في الخامسة والعشرين من عمره قيمةً بقيمة 180 مليون يورو.
ويحتل عمر 26 عاماً المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بـ(6.24 مليار يورو)، بينما يحتل عمر 24 عاماً المرتبة الثالثة (6.12 مليار يورو)، وإجمالاً تخطت 6 فئات عمرية (22 إلى 27) عتبة الـ5 مليارات يورو، ويمكن اعتبار هذه الفئة العمرية على نطاق واسع هي الفئة التي تصل فيها تقييمات اللاعبين إلى أعلى مستوياتها بناءً على اتجاهات السوق، وتخطت القيمة السوقية لدى كل فئة عمرية من 18 إلى 36 عاماً أكثر من مليار يورو، ويُعتبر لامين يامال (18 عاماً) لاعب برشلونة حالياً الأكثر قيمة في العالم بقيمة 200 مليون يورو.
وأطلق «ترانسفير ماركت» هذه القيم عام 2000، بهدف التنبؤ بقيمة اللاعبين، من خلال مراعاة نماذج وعوامل تسعير متنوعة، لتحديد القيم السوقية لأكثر من 82 ألف لاعب، والتي تُعدّل بانتظام على مدار الموسم ضمن تحديثات القيمة السوقية.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
برشلونة
لامين يامال
