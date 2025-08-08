سالم المزروعي: الاستعداد البدني والتكتيكي يعكس حجم العمل الفني



علي معالي (أبوظبي)



شهد ميدان الروضة أجواء حماسية للغاية، واستعدادات تنظيمية متميزة، مع منافسات سن الإيذاع لمسافة 4 كلم، ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، والتي يسدل الستار على الجولة الثانية صباح الأحد.

ويرى سالم عبيد المزروعي محلل سباقات الهجن، أن أبرز ما ميّز السباق، الأداء اللافت لـ«كفو» الذي قدّم عرضاً قوياً في الشوط الثامن، مسجلاً أفضل توقيت لليوم بزمن 6:07:34، وقال: «يُعد هذا الفوز تأكيداً لتفوقه بعد أن حقق المركز الأول أيضاً في التمهيدي الأول، ما يعكس الجاهزية العالية والاستقرار الفني الذي يتمتع به، ويضعه ضمن الأسماء المرشحة بقوة لمواصلة التألق في المراحل المقبلة».

وأضاف: «شهد الشوط الأول حضوراً بارزاً «لتسواهم» لمالكها حمد محمد سالم جهويل سعد، التي افتتحت الأشواط بزمن 6:16:66، مما أسهم في رفع وتيرة المنافسة منذ بداية الفترة الصباحية».

وعن النواحي الفنية قال المزروعي: «اتسمت الأشواط بارتفاع المستوى التكتيكي لقد رأينا استراتيجيات ميدانية واضحة من معظم المطايا، حيث ظهر التفاهم الكبير مع ملّاكها، إلى جانب الاستعداد البدني الجيد لمعظم المشاركين».

وتابع: «ساهمت اللجان المنظمة بدور فاعل في نجاح اليوم من خلال التنظيم الدقيق والانسيابية في انطلاق الأشواط، إلى جانب جاهزية الميدان من حيث البنية التحتية والمسارات، ما أضفى على المنافسات طابعاً احترافياً ساعد في تحقيق أرقام زمنية متقدمة».

وقال المزروعي: «ثبتت منافسات اليوم أن مسافة 4 كيلومترات تُعد ميداناً حقيقياً لاختبار الجاهزية الشاملة للمطايا، حيث تبرز فيها عناصر اللياقة، والتحمل، والقدرة على توزيع الجهد على مراحل السباق، وقد ظهر ذلك جلياً في استقرار توقيتات الأشواط وتماسك الأداء في الأمتار الأخيرة، ما يعكس حجم العمل الفني والتحضير المسبق في العزب.

كما كشفت هذه المسافة عن الفوارق الفنية بين المطايا، وأبرزت المطايا ذات النفس الطويل والاندفاع المنتظم، وهي سمات لا تأتي إلا بالتدريب المكثف والتخطيط المدروس».

وختم قائلاً: «في المجمل، جاءت الأشواط متقاربة في مستوياتها، وشهدت تقلبات مثيرة في مراكز الصدارة، مما أضفى على سباقات اليوم طابعاً تنافسياً حياً ومليئاً بالتحدي».