الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي تحت التهديد في برشلونة!

ليفاندوفسكي تحت التهديد في برشلونة!
8 أغسطس 2025 17:36

 
برشلونة (أ ب)

أخبار ذات صلة
إعارة رييس من مانشستر سيتي إلى جيرونا
العمر الأكثر قيمة للاعبي كرة القدم!


أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن نجمه روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة الفريق الودية، الأحد، بسبب إصابة في أوتار الركبة.
ويستضيف برشلونة فريق كومو الإيطالي في مباراة كأس خوان جامبر الودية، التي تقام كل عام قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وخوض الفريق مباراته الافتتاحية في البطولة أمام ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري.
وذكر النادي في بيان: «ليفاندوفسكي غير متاح لمباراة الأحد، ومن المقرر أن يعود للملاعب فور تعافيه».
وأحرز ليفاندوفسكي 42 هدفاً في 52 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر)، علماً بأنه جاء في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفاً، بفارق 4 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي.
يشار إلى أن اللاعب البولندي الدولي «36 عاماً»، يبدأ موسمه الرابع مع برشلونة.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفاندوفسكي
ريال مايوركا
كيليان مبابي
آخر الأخبار
سياح قرب عبّارة في ميناء قرب أثينا
الأخبار العالمية
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
اليوم 18:51
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
الرياضة
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
اليوم 18:42
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
الرياضة
لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي
اليوم 18:41
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك في معرض إسطنبول للكتاب العربي
اليوم 18:22
انزلاقات ترابية تجتاح منطقة سكنية في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©