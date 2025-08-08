الوحدة يتعاقد مع أفضل صانع للأهداف في العالم!



سلطان آل علي (أبوظبي)



حسم الوحدة صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع النجم الصربي دوشان تاديتش، لاعب فنربخشة التركي، والتي من شأنها أن تضيف بُعداً إبداعياً جديداً لتشكيلة الفريق، وتعزز من فرصه في المنافسة محلياً وقارياً.

اللاعب البالغ «36 عاماً» قدم موسماً لافتاً في 2024/2025 مع فنربخشة، حيث لعب 47 مباراة، منها 38 مباراة أساسياً، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 18 هدفاً، مما يبرز قدرته المستمرة على التأثير داخل أرض الملعب رغم تقدمه في السن.

لكن التأثير الأبرز لتاديتش يمتد إلى ما هو أبعد من أرقامه الفردية في الموسم الماضي؛ إذ تُظهر إحصائيات منصة «Sofascore» أن تاديتش هو ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في العالم منذ عام 2020، حيث قدّم 79 تمريرة حاسمة خلال 196 مباراة، متفوقاً على أسماء كبرى مثل توماس مولر، ليونيل ميسي، وجيورجيان دي أراسكايتا، ولا يتفوق عليه سوى كيفن دي بروين، الذي صنع 80 هدفاً خلال الفترة ذاتها.

اللاعب الذي سبق وأن تألق مع أياكس الهولندي، قبل انتقاله إلى فنربخشة، يُعرف برؤيته الاستثنائية في الملعب، قدرته على قراءة اللعب، ودقته العالية في التمريرات الحاسمة، إلى جانب قيادته الفنية داخل الملعب وخارجه، وهي عوامل تجعل منه صفقة مثالية للفريق «العنابي» الذي يتطلع لتعزيز طموحاته في «دوري أدنوك للمحترفين».

ومع امتلاكه خبرة واسعة في دوريات أوروبية قوية، إضافة إلى مشاركاته الدولية مع منتخب صربيا، فإن انضمام تاديتش إلى «دورينا» يمثل قيمة تسويقية وإعلامية، فضلاً عن تأثيره في رفع مستوى اللاعبين المحليين، من خلال الاحتكاك اليومي بلاعب بحجم تاديتش.