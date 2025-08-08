إعارة رييس من مانشستر سيتي إلى جيرونا

لندن (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم انضمام المدافع فيتور رييس إلى جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن المدافع البرازيلي البالغ 19 عاماً انضم لمانشستر سيتي في يناير، مقابل 6. 29 مليون جنيه إسترليني (7. 39 مليون دولار) من بالميراس.

ويمتد عقد رييس مع مانشستر سيتي حتى 2029، وشارك في أربع مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، بما في ذلك مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وواحدة في كأس العالم للأندية.

في الوقت نفسه، انتقل ماكس ألين، لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، من مانشستر سيتي إلى واتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم.