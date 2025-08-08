لنس يحسم ضم توفان من أودينيزي



ليل (أ ف ب)



حسم لنس الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي صفقة تعاقده مع مواطنه لاعب الوسط الهجومي فلوريان توفان من أودينيزي الإيطالي، وفق ما أعلن.

وسبق للنس أن أعلن قبل ثلاثة أيام أنه توصل إلى توصل إلى «اتفاق كامل» مع توفان وأودينيزي من أجل انتقاله إليه بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وفق ما علمت وكالة فرانس من الجهاز الإعلامي في النادي.

ثم أكد إتمام الصفقة، ناقلاً في موقعه الرسمي عن مديره الرياضي جان-لوي ليكا قوله: «نرحب بفلوريان بسعادة وفخر كبيرين ناجمين عن حصولنا على خدمات بطل عالمي»، في إشارة منه إلى تتويج توفان بلقب مونديال 2018 مع المنتخب الفرنسي.

وأضاف «قدراته على المراوغة، التسجيل من جميع المراكز والمساهمة في تألق زملائه في الفريق، ستكون أمراً بالغ الأهمية للفريق».

ودافع ابن الـ32 عاماً (10 مباراة دولية وهدف وحيد بين 2017 و2019) عن ألوان أودينيزي منذ يناير 2023 قادماً إليه من تيجريس المكسيكي، في طريقه لخوض 73 مباراة مع الفريق الإيطالي سجل خلالها 15 هدفاً، بينها ثلاثة في الدوري المحلي في 70 مباراة.

وبعدما بدأ مسيرته الاحترافية في جرونوبل عام 2010، تنقل توفان بين باستيا وليل ومارسيليا الذي دافع عن ألوانه لفترتين (2013-2015 و2016-2021)، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي خاض معه 16 مباراة فقط في كافة المسابقة في مغامرة تخللتها إعارته لفريقه السابق مارسيليا قبل أن يتعاقد معه الأخير نهائياً عام 2017.

وأحرز توفان خلال مسيرته لقب إياب الدوري المكسيكي عام 2023 ووصل إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج» مع مرسيليا عام 2018، قبل أن يُتوج بعدها بأشهر معدودة مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018.