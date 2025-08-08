الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان

النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان
8 أغسطس 2025 18:42

 
ميونيخ (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع بايرن ميونيخ لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع كينجسلي كومان.
ووفقاً للتقارير، يعد كومان هو الهدف الرئيس للنصر لتدعيم مركز الجناح.
في يونيو الماضي، قال اللاعب الفرنسي خلال بطولة كأس العالم للأندية في أميركا: «أود البقاء في البايرن، ولم يعلق الناديان على هذا الأمر.
ويتواجد في صفوف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضم مؤخراً جواو فيليكس، كما يتواجد أيضاً ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ السابق.
ويلعب كومان مع بايرن منذ عام 2015 وسجل هدف الفوز لبايرن في مرمى باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
بايرن ميونيخ
كينجسلي كومان
كريستيانو رونالدو
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
