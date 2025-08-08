النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع بايرن ميونيخ لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع كينجسلي كومان.

ووفقاً للتقارير، يعد كومان هو الهدف الرئيس للنصر لتدعيم مركز الجناح.

في يونيو الماضي، قال اللاعب الفرنسي خلال بطولة كأس العالم للأندية في أميركا: «أود البقاء في البايرن، ولم يعلق الناديان على هذا الأمر.

ويتواجد في صفوف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضم مؤخراً جواو فيليكس، كما يتواجد أيضاً ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ السابق.

ويلعب كومان مع بايرن منذ عام 2015 وسجل هدف الفوز لبايرن في مرمى باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .