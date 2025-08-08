نوانيري يوقع عقداً جديداً مع أرسنال



لندن (د ب أ)



وقع إيثان نوانيري، لاعب الوسط المهاجم، بفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على عقد جديد مع الفريق لمدة خمسة أعوام وحتى 2030 .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نوانيري «18 عاماً سجل تسعة أهداف في 37 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي.

بعدها قاد المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً للاحتفاظ بلقب بطولة أوروبا.

وقال نوانيري للموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال: «هذا يعني لي كل شيء، أنا سعيد جداً لأنني أنجزت الأمر».

وأضاف: «هذا هو المكان الذي أشعر فيه وكأنه بيتي، وهو المكان الذي سأتطور فيه بأفضل شكل، وأنا متحمس للغاية، أرى أن هذا سيكون هو أول موسم حقيقي لي، وأنني جزء من فريق حقيقي في غرفة الملابس، متحمس للغاية لما يمكنني تقديمه للفريق وللطريقة التي يمكنني المساعدة بها».

وأصبح نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يشارك في مباراة رسمية عندما شارك كبديل في سبتمبر 2022 في المباراة التي فاز فيها أرسنال 3 - صفر على برينتفورد، حيث كان يبلغ وقتها 15 عاماً و181 يوماً.

ويستهل أرسنال حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أغسطس المقبل بمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد.