مانشستر يونايتد يحول مركز التدريب إلى مشروع متكامل



مانشستر (رويترز)



افتتح مانشستر يونايتد مشروع تطوير مركز التدريب الخاص بالفريق الأول لكرة القدم للرجال في كارينجتون، والذي بلغت تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني (67.22 مليون دولار)، وذلك قبل أسبوع من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد المشروع، الذي استغرق عاماً، المهندس المعماري نورمان فوستر، الرئيس التنفيذي لشركة فورستر آند بارتنرز، وتم تمويله جزئياً من 300 مليون جنيه إسترليني (403.47 مليون دولار) ضخه جيم راتكليف، المالك الشريك لمانشستر يونايتد، في النادي العام الماضي.

وأعيد تطوير مركز التدريب ليصبح مجهزاً بأحداث التقنيات بالتعاون بعد وضع أفكار اللاعبين والطاقم الفني، وافتتح بالتزامن مع عودة المدرب روبن أموريم وفريقه من جولتهم التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.

وقال راتكليف، الذي توصل إلى اتفاق ليصبح مالكاً شريكاً في أواخر عام 2023: «بعد مراجعة مركز التدريب العام الماضي، اتخذنا قراراً سريعاً بالاستثمار بشكل كبير في إنشاء بيئة أداء عالمية المستوى للموظفين واللاعبين تعكس طموحاتنا ورؤيتنا للنادي».

وأضاف: «نحن سعداء بالنتيجة وواثقون من أن مركز التدريب الجديد سيلعب دوراً مهماً في بناء ثقافة الفوز داخل النادي».

وانتقل معظم القادة التنفيذيين في اليونايتد إلى المبنى، الذي قال النادي إنه يتميز بمعدات وتكنولوجيا متطورة، مع التركيز على التغذية والتعافي وتعزيز وحدة الفريق، ويتميز بزيادة الإضاءة الطبيعية ومساحات العمل المفتوحة لتشجيع التواصل.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في المباراة الافتتاحية للفريقين بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 17 أغسطس.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي: «يمثل هذا المشروع خطوة واضحة نحو توحيد كل جزء من النادي حول رؤية كروية مشتركة».

ويأتي إعادة تطوير مبنى فريق الرجال في أعقاب تشييد مبنى بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني (13.44 مليون دولار) لفريق السيدات الأول وأكاديمية الرجال في عام 2024.