الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يحول مركز التدريب إلى مشروع متكامل

مانشستر يونايتد يحول مركز التدريب إلى مشروع متكامل
8 أغسطس 2025 19:11

 
مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
نوانيري يوقع عقداً جديداً مع أرسنال
أستون فيلا.. أول صفقة كبرى!


افتتح مانشستر يونايتد مشروع تطوير مركز التدريب الخاص بالفريق الأول لكرة القدم للرجال في كارينجتون، والذي بلغت تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني (67.22 مليون دولار)، وذلك قبل أسبوع من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقاد المشروع، الذي استغرق عاماً، المهندس المعماري نورمان فوستر، الرئيس التنفيذي لشركة فورستر آند بارتنرز، وتم تمويله جزئياً من 300 مليون جنيه إسترليني (403.47 مليون دولار) ضخه جيم راتكليف، المالك الشريك لمانشستر يونايتد، في النادي العام الماضي.
وأعيد تطوير مركز التدريب ليصبح مجهزاً بأحداث التقنيات بالتعاون بعد وضع أفكار اللاعبين والطاقم الفني، وافتتح بالتزامن مع عودة المدرب روبن أموريم وفريقه من جولتهم التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة.
وقال راتكليف، الذي توصل إلى اتفاق ليصبح مالكاً شريكاً في أواخر عام 2023: «بعد مراجعة مركز التدريب العام الماضي، اتخذنا قراراً سريعاً بالاستثمار بشكل كبير في إنشاء بيئة أداء عالمية المستوى للموظفين واللاعبين تعكس طموحاتنا ورؤيتنا للنادي».
وأضاف: «نحن سعداء بالنتيجة وواثقون من أن مركز التدريب الجديد سيلعب دوراً مهماً في بناء ثقافة الفوز داخل النادي».
وانتقل معظم القادة التنفيذيين في اليونايتد إلى المبنى، الذي قال النادي إنه يتميز بمعدات وتكنولوجيا متطورة، مع التركيز على التغذية والتعافي وتعزيز وحدة الفريق، ويتميز بزيادة الإضاءة الطبيعية ومساحات العمل المفتوحة لتشجيع التواصل.
ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في المباراة الافتتاحية للفريقين بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 17 أغسطس.
وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي: «يمثل هذا المشروع خطوة واضحة نحو توحيد كل جزء من النادي حول رؤية كروية مشتركة».
ويأتي إعادة تطوير مبنى فريق الرجال في أعقاب تشييد مبنى بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني (13.44 مليون دولار) لفريق السيدات الأول وأكاديمية الرجال في عام 2024.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
آخر الأخبار
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
الرياضة
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
اليوم 21:13
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
الرياضة
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
اليوم 21:10
38 حكماً في معسكر تركيا
الرياضة
38 حكماً في معسكر تركيا
اليوم 21:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لدعم خطوات أميركا لوقف إطلاق النار
اليوم 20:59
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
الرياضة
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©