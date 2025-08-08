إسبانيا تقبض على المتهمين في أحداث شغب تدريبات إشبيلية



إشبيلية (أ ب)



ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة أشخاص مشتبه في دورهم في الهجوم على مركز تدريبات إشبيلية الإسباني يوم العاشر من مايو الماضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري.

وقضى اللاعبون ليلتهم في فندق النادي بسبب مخاوف أمنية تسبب فيها مجموعة كبيرة من الجماهير الذين اقتحموا مركز تدريبات الفريق «خوسيه رامون سيسنيروس». وحطم المشجعون، الذين أخفى عدد كبير منهم وجوههم، بوابة دخول السيارات وتسببوا في العديد من الأضرار بممتلكات النادي، ووصف إشبيلية ما حدث بأنه تخريب منظم. وكان إشبيلية، الذي نجا من الهبوط بأعجوبة الموسم الماضي، قد خسر 3-2 أمام سيلتا فيجو وبدأت أحداث العنف لدى وصول حافلة الفريق لمركز التدريبات.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الشرطة ألقت القبض على أربع أشخاص، وأن التحقيقات في الأمر قد بدأت، ولم يتم الكشف عن هوية المتهمين أو الاتهامات الموجهة لهم أو موعد محاكمتهم.