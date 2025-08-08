رونالدو ينفي «سرقة» فيليكس!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد عالم كرة القدم «ضجة كبيرة» عندما أكمل النصر السعودي التعاقد مع جواو فيليكس من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 43.7 مليون جنيه إسترليني، ونظراً لمكانة رونالدو في النادي السعودي وعلاقته الشخصية والدولية الوثيقة مع فيليكس، ظهرت شائعات بسرعة تفيد بأن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ضغط بقوة على فيليكس لاختيار النصر بدلاً من العودة إلى نادي طفولته، بنفيكا.

لكن رونالدو تحرك سريعاً للتقليل من أهمية هذه التقارير، مشيراً إلى أن قرارات الانتقالات تقع فقط على عاتق إدارة النادي واللاعبين المعنيين، وكان مستقبل فيليكس موضع تكهنات طوال الصيف، وبعد فترات إعارة مخيبة للآمال في برشلونة وميلان، عاد إلى تشيلسي، لكنه ظل على هامش الفريق الأول.

وكان بنفيكا والنصر يبحثان عن تدعيم الهجوم بلاعب موهوب، وتشير التقارير إلى أن المحادثات بين معسكر فيليكس وبنفيكا انهارت بسبب القيود المالية، ما مهد الطريق أمام النصر، مدعوماً بالقوة الشرائية السعودية وجاذبية رونالدو العالمية لإبرام صفقة.

وفي نهاية المطاف، نجح تشيلسي في تعويض ما أنفقه تقريباً على شراء فيليكس، وسافر اللاعب إلى الرياض، لينضم إلى مجموعة متنامية من اللاعبين البرتغاليين في نادي النصر، بقيادة خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق، ولم يخلُ وصول فيليكس إلى السعودية من انتقادات، فقد حذّر ساؤول نيجيز، زميله السابق في أتلتيكو مدريد، من أن الموهبة وحدها «لا قيمة لها دون عمل شاق»، ما يعكس تشكيكاً أوروبياً واسعاً في رغبة فيليكس في التنافس على مكان في أعلى المستويات.

ومع ذلك، أكد فيليكس أن هذه الخطوة تمثل فرصة فريدة لتجديد مسيرته، إلى جانب مواطنه الذي يظل مستواه من بين الأعلى في اللعبة، وبينما يواصل الدوري السعودي للمحترفين جذب المواهب بعروض مربحة، سيواجه فيليكس تدقيقاً مكثفاً لإثبات أن قراره كان مدفوعاً بالطموح المهني، وليس فقط بالأمان المالي.

وبينما يستعد النصر للموسم الجديد بمزيج من النجوم والمواهب الصاعدة، يظل تأكيد رونالدو قائماً: «إن تطور الفريق في الرياض لا يتعلق بتأثير رجل واحد، حتى لو كان أيقونياً مثله».