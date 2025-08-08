«النادي الأقدم» في هولندا إلى «عالم النسيان»!



لاهاي (أ ب)



خسر نادي فيتيس أرنهيم محاولة جديدة في سعيه لاستعادة رخصته التي تسمح له بالمشاركة في بطولات المحترفين في هولندا، مما قد يؤدي إلى نهاية واحد من أقدم الأندية الهولندية.

ورفضت محكمة هولندية طلباً تقدم به النادي لوقف القرار الذي اتخذه الاتحاد الهولندي في يوليو الماضي بسحب الرخصة الاحترافية للنادي.

وفي بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي، قال إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من القرار.

وتأسس نادي فيتيس أرنهيم في عام 1892 وكان في الأصل ناديا لممارسة الكريكيت قبل أن يتم تأسيس فريق كرة القدم في وقت لاحق من العام نفسه، وحقق الفريق لقبه الوحيد في الكرة الهولندية في عام 2017 من خلال كأس هولندا.

ويخوض النادي صراعاً مع الاتحاد لعدة سنوات حول وضعه الحالي، وفي العام الماضي جرى خصم 18 نقطة من رصيده ليهبط من الدوري الممتاز، في الوقت الذي خضع فيه النادي للتحقيق بشأن علاقته مع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي السابق.

وقال النادي، إن مستقبله غير واضح في الوقت الحالي، وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراته الأولى بالموسم الجديد بالدرجة الثانية أمام ألمير سيتي السبت.

وأضاف البيان: «يدرس النادي كافة الاحتمالات الواردة، ومع ذلك فهو يكثف جهوده في محادثات مع كافة الأطراف المعنية لضمان بقاء كرة القدم في أرنهيم».