الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النادي الأقدم» في هولندا إلى «عالم النسيان»!

«النادي الأقدم» في هولندا إلى «عالم النسيان»!
8 أغسطس 2025 19:54

 
لاهاي (أ ب)

أخبار ذات صلة
رونالدو ينفي «سرقة» فيليكس!
صراع «غير معلن».. من يتأهل من «البريميرليج» إلى أبطال أوروبا؟


خسر نادي فيتيس أرنهيم محاولة جديدة في سعيه لاستعادة رخصته التي تسمح له بالمشاركة في بطولات المحترفين في هولندا، مما قد يؤدي إلى نهاية واحد من أقدم الأندية الهولندية.
ورفضت محكمة هولندية طلباً تقدم به النادي لوقف القرار الذي اتخذه الاتحاد الهولندي في يوليو الماضي بسحب الرخصة الاحترافية للنادي.
وفي بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي، قال إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من القرار.
وتأسس نادي فيتيس أرنهيم في عام 1892 وكان في الأصل ناديا لممارسة الكريكيت قبل أن يتم تأسيس فريق كرة القدم في وقت لاحق من العام نفسه، وحقق الفريق لقبه الوحيد في الكرة الهولندية في عام 2017 من خلال كأس هولندا.
ويخوض النادي صراعاً مع الاتحاد لعدة سنوات حول وضعه الحالي، وفي العام الماضي جرى خصم 18 نقطة من رصيده ليهبط من الدوري الممتاز، في الوقت الذي خضع فيه النادي للتحقيق بشأن علاقته مع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي السابق.
وقال النادي، إن مستقبله غير واضح في الوقت الحالي، وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراته الأولى بالموسم الجديد بالدرجة الثانية أمام ألمير سيتي السبت.
وأضاف البيان: «يدرس النادي كافة الاحتمالات الواردة، ومع ذلك فهو يكثف جهوده في محادثات مع كافة الأطراف المعنية لضمان بقاء كرة القدم في أرنهيم». 

 

 

 

هولندا
الدوري الهولندي
رومان أبراموفيتش
تشيلسي
آخر الأخبار
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
الرياضة
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
اليوم 21:13
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
الرياضة
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
اليوم 21:10
38 حكماً في معسكر تركيا
الرياضة
38 حكماً في معسكر تركيا
اليوم 21:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لدعم خطوات أميركا لوقف إطلاق النار
اليوم 20:59
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
الرياضة
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©