«الرقم الملعون» لأتلتيكو مدريد في عهد سيميوني!



معتز الشامي (أبوظبي)



كان دييجو بابلو سيميوني يرتدي الرقم 14 طوال معظم مسيرته، وكوّن علاقة مميزة للغاية بهذا الرقم، الذي ارتداه في أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، ولاتسيو، وراسينج كلوب لأكثر من عقد، ولكن هذا التعلق الراسخ بالأرقام تلاشى منذ فترة، على الأقل في أتلتيكو مدريد.

وعلى وجه التحديد، يبدو أن الرقم 17 في أتلتيكو مدريد كان ملعوناً في عهد المدرب الأرجنتيني، إذ ارتداه ما يصل إلى 10 لاعبين مختلفين، ولم يقدموا المستوى المأمول، وكان لهذا الرقم رمزية خاصة داخل أتلتيكو مدريد، حيث ارتداه لاعبون من النجوم مثل جيمي فلويد هاسلبانك، وخوسيه أنطونيو رييس، ومارتن بيتروف، وتوماس أويفالوسي.

لكن خلال عهد سيميوني، ارتدى الرقم لاعبون أقل أهمية، ولم يقدموا الكثير في النادي، أولهم سيلفيو، والذي أمضى فترة قصيرة في موسم 2011-/2012، حيث شارك في 10 مباريات فقط في الدوري مع أتلتيكو مدريد خلال موسميه، وكان خليفة سيلفيو أحد أبرز نجوم الفريق للشباب آنذاك، خافيير مانكيو، شارك المدافع في 7 مباريات فقط في جميع المسابقات خلال موسم 2013-2014.

وارتدى ساؤول نيجيز الرقم 17 لمدة موسمين، ليثبت نفسه في الفريق الأول لأتلتيكو قبل أن يتخلى عنه ويختار الرقم 8 بعد ذلك، عاد الرقم إلى الغموض تحت قيادة أليسيو تشيرشي، الذي ارتداه خلال موسم 2016-2017، وفي الموسم التالي، مُنح القميص إلى المهاجم الأرجنتيني لوتشيانو فييتو، الذي استسلم هو الآخر للعنة هذا الرقم، فلم يشارك سوى في 10 مباريات فقط، ولم يُسجل أي هدف، وكان الأرجنتيني غادر فياريال لتوه، بعد أن سجل 20 هدفاً قبل انضمامه إلى أتلتيكو.

ولا بد أن بعض التكهنات كانت تدور في غرفة الملابس حول الرقم «17»، لأنه في العام التالي لم يجرؤ أحد على اختياره، وفي موسم 2019-2020، ارتداه المهاجم الكرواتي إيفان سابونيتش، حيث لعب 5 مباريات فقط ولم يُسجل أي هدف، ومن اللافت للنظر أن اللاعب احتفظ به لموسم ونصف موسم، وكان اللاعب التالي هو دانييل فاس، الذي لم يبق معه سوى 6 أشهر في عام 2022، ولم يجدد أتلتيكو عقده.

وكان الرقم 17 هو الفرصة الأخيرة لساؤول نيجيز لاستعادة مستواه المعهود في موسم 2022-2023، لكن هذه المرة لم يُفلح الرقم في إنقاذه، وأُعير في العام التالي، وفي موسم 2023-2024، ومرة أخرى، يمتلك الرقم 17 مالكان، وبدأ الأمر بخافي جالان، الذي كان أداؤه أقل بكثير من أفضل مستوياته، ثم انتقل إلى رودريجو ريكيلمي، الذي كان آخر مالك له حتى انتقاله إلى ريال بيتيس.

وقبل انطلاق الموسم الحالي، منح أتلتيكو مدريد الرقم المثير للجدل للاعبه الجديد، ديفيد هانكو، الذي من المقرر أن يصبح قائد دفاع أتلتيكو، وسنرى ما سيحدث مع أداء السلوفاكي، لكن السوابق مثيرة للقلق. بالمناسبة، لم يختار الرقم 17 لأنه ارتداه سابقاً في مسيرته، بل لأنه كان شاغراً.