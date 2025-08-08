الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب البطائح والجزيرة يتصدر الدوري الروماني

مدرب البطائح والجزيرة يتصدر الدوري الروماني
8 أغسطس 2025 20:08

 
علي معالي (أبوظبي)

نجح الروماني ميريل رادوي، مدرب البطائح والجزيرة السابق، في تأكيد جدارته، مع نهاية الجولة الرابعة في الدوري الروماني، مع كرايوفا الذي تولى تدريبه مع منتصف الموسم الماضي، جمع رادوي 10 نقاط من 4 مباريات من تعادل و3 انتصارات، جعلته يتقاسم القمة مع رابيد بوخارست وفارول، ولكن فارق الأهداف يضع كرايوفا في المركز الثاني والملاحظ أن هجومه هو الأفضل حتى الآن برصيد 11 هدفاً، وفي المقابل فإن دفاعه ضعيف، بدليل دخول 7 أهداف في مرماه خلال 4 جولات، متساوياً مع عدة فرق أخرى، ومنها دينامو بوخارست، وستياوا بوخارست وينيريا.
قال رادوي بعد هذه الصدارة: «لابد من علاج الدفاع، والاستمرار في قوة الهجوم، ولكن بالفعل دفاعاتنا تثير الذعر، وطلبت من لاعبي فريقي عدم الاسترخاء والاستمرار في تقديم الأفضل».

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
البطائح
ميريل رادوي
رومانيا
