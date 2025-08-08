الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيقاف مدرب برشلونة

إيقاف مدرب برشلونة
8 أغسطس 2025 20:13

 
برشلونة (رويترز) 

قالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنها غرمت كلاً من مدرب برشلونة هانز فليك ومساعده ماركوس سورج 20 ألف يورو (23320 دولاراً) مع إيقافهما لمباراة واحدة في مسابقات الأندية الأوروبية، بتهمة سوء التصرف.
وأبدى فليك حالة من الغضب إزاء عدد من قرارات الحكم خلال خسارة فريقه 4-3 أمام إنتر ميلان بقبل نهائي دوري الأبطال في مايو، والتي حرمت الفريق من الوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ على الفور، وهو ما يعني إيقاف فليك وسورج في المباراة الأولى لبرشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم.
وفي قرار منفصل، فرض (اليويفا) غرامة قيمتها خمسة آلاف يورو على كل من مهاجمي برشلونة الأمين جمال وروبرت ليفاندوفسكي لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات في نفس المباراة.
وفُرضت غرامة بقيمة 5250 يورو على برشلونة لقيام جماهيره بإلقاء أشياء إلى الملعب وغرامة بقيمة 2500 يورو لإشعال الألعاب النارية خلال المباراة.
وجرى تغريم الإنتر 22 ألف يورو بداعي قيام جماهيره بإغلاق الممرات العامة و11500 يورو بسبب إشعال ألعاب نارية.


 

