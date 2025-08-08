100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين



العين (الاتحاد)



انطلقت في مدينة العين، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد مراقبي المباريات الجُدد التي تُنظم بالتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي ومجلس أبوظبي الرياضي من 8 إلى 11 أغسطس الجاري، بمشاركة 100 دارس.

حضر الافتتاح حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي نقل للحضور تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق في هذه الدورة.

وتتضمن الدورة التي يُحاضر فيها القيرغيزي كميل توكاباييف، مراقب المباريات المعتمد لدى الاتحاد القاري للعبة، مجموعة من الموضوعات التي تشرح مهام ومسؤوليات مراقب المباراة، والمعايير الانضباطية واللوائح التنظيمية المعتمدة للمسابقات، وكيفية التعامل مع التقارير الرسمية، والتنسيق مع الحكام والمنسقين ومسؤولي الفرق، بالإضافة لإدارة الأزمات واتخاذ القرارات اللحظية في الحالات الطارئة.

وتتيح دورة مراقبي المباريات الجُدد فرصة التفاعل المباشر مع المحاضر، وطرح الأسئلة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المراقب في أرض الملعب، بالإضافة لعقد اختبارات تقييمية لقياس مدى استيعاب جميع الدراسين لكافة الموضوعات التي يتم التطرق لها خلال المحاضرات.

وتأتي الدورة ضمن خطة تطوير الكفاءات الإدارية والفنية في منظومة كرة القدم الإماراتية، وتهدف إلى تأهيل جيل جديد من مراقبي المباريات وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لتعزيز جودة الأداء التنظيمي خلال المسابقات المحلية، وتوفير بيئة احترافية تدعم تطور اللعبة على كافة المستويات.