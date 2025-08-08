38 حكماً في معسكر تركيا

أبوظبي (الاتحاد)



انطلق معسكر حكام كرة القدم للمجموعة الثانية بمشاركة 38 حكماً ومساعداً الذين يُديرون مسابقات دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، ضمن فترة الإعداد الحالية في مدينة إزميت التركية من 6 إلى 17 من شهر أغسطس الحالي.

ويُقدم ويُشرف على محاضرات المعسكر، الإيطالي ماتيو سيموني تريفولوني، والأردني إسماعيل الحافي، المحاضران المعتمدان لدى الاتحادين الدولي والآسيوي.

ويتضمن برنامج معسكر المجموعة الثانية عددا من المحاضرات النظرية التي تركز على جميع الجوانب التحكيمية، إلى جانب تدريبات بدنية عملية تُقام على فترتين صباحية ومسائية، لضمان رفع الجاهزية البدنية للحكام وتعزيز قدراتهم على مواكبة متطلبات المباريات، بالإضافة لتحليل المواقف التحكيمية ومهارات اتخاذ القرار الصحيح، من خلال مناقشات تفاعلية وجلسات تقييم أداء.

وكان من بين حكام المجموعة الأولى التي ضمت 54 حكماً ومساعدًا ثماني حكمات، وقُدمت في المرحلة الأولى من المعسكر التي اختتمت قبل انطلاق فترة المجموعة الثانية محاضرات نظرية وفنية وتطبيقية على مدار 14 يوماً، واجتاز الحكام المشاركون بنجاح اختبارات اللياقة البدنية الذي أقيم في اليوم الثالث من المعسكر.

