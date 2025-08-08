مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»



سينسيناتي (أ ف ب)



انسحبت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، المتوجة بأول ألقابها، ووصيفتها اليابانية نعومي أوساكا من دورة سينسيناتي الألف نقطة للتنس.

ويأتي انسحاب ابنة الـ18 عاماً بعد يوم على افتتاحها باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) بفوزها في نهائي مونتريال الألف نقطة على أوساكا بثلاث مجموعات.

وحرمت مبوكو التي خاضت أول نهائي لها في دورات المحترفات، أوساكا من حصد لقبها الأول منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، وتفوقت على ابنة الـ 27 عاماً التي عانت لتسلق القمة من جديد بعد عودتها من إجازة الأمومة في أوائل عام 2024.

وكان انسحاب مبوكو وأوساكا متوقعاً بسبب الفارق الزمني الضئيل جداً بين الدورتين.

وبعد تتويجها في مونتريال، قالت مبوكو إنها تعرضت لإصابة في معصمها الأيسر، فيما نقلت رابطة المحترفات عن أوساكا قولها إنها لن تشارك في سينسيناتي بسبب تغيير في برنامجها.

وتشكل سينسيناتي آخر الدورات التحضيرية لبطولة فلاشينج ميدوز المقررة بين 25 أغسطس و7 سبتمبر.