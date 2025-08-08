الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»

مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
8 أغسطس 2025 21:10

 
سينسيناتي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مبوكو تبدد أحلام أوساكا وتخطف لقب كندا للتنس
جوائز قياسية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس


انسحبت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، المتوجة بأول ألقابها، ووصيفتها اليابانية نعومي أوساكا من دورة سينسيناتي الألف نقطة للتنس.
ويأتي انسحاب ابنة الـ18 عاماً بعد يوم على افتتاحها باكورة ألقابها في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) بفوزها في نهائي مونتريال الألف نقطة على أوساكا بثلاث مجموعات.
وحرمت مبوكو التي خاضت أول نهائي لها في دورات المحترفات، أوساكا من حصد لقبها الأول منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، وتفوقت على ابنة الـ 27 عاماً التي عانت لتسلق القمة من جديد بعد عودتها من إجازة الأمومة في أوائل عام 2024.
وكان انسحاب مبوكو وأوساكا متوقعاً بسبب الفارق الزمني الضئيل جداً بين الدورتين.
وبعد تتويجها في مونتريال، قالت مبوكو إنها تعرضت لإصابة في معصمها الأيسر، فيما نقلت رابطة المحترفات عن أوساكا قولها إنها لن تشارك في سينسيناتي بسبب تغيير في برنامجها.
وتشكل سينسيناتي آخر الدورات التحضيرية لبطولة فلاشينج ميدوز المقررة بين 25 أغسطس و7 سبتمبر.

التنس
نعومي أوساكا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
سينسيناتي
آخر الأخبار
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
الرياضة
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
اليوم 21:13
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
الرياضة
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
اليوم 21:10
38 حكماً في معسكر تركيا
الرياضة
38 حكماً في معسكر تركيا
اليوم 21:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لدعم خطوات أميركا لوقف إطلاق النار
اليوم 20:59
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
الرياضة
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©