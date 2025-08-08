الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»

وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
8 أغسطس 2025 21:13

 
القاهرة (د ب أ)

خيم التعادل السلبي على مواجهة وادي دجلة وضيفه بيراميدز، في المباراة الأولى بالموسم الجديد من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وفشل بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، في تحقيق الفوز مع بداية الموسم الذي سيشهد خوض الفريق مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، حامل لقب الكونفيدرالية، وكذلك بطولة القارات للأندية «إنتركونتيننتال».
وشهدت المباراة تعرض وليد الكرتي، لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 17، وتعرض محمود طلعت، لاعب دجلة، للمصير ذاته في الدقيقة 63.

 

