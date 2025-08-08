وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»



القاهرة (د ب أ)



خيم التعادل السلبي على مواجهة وادي دجلة وضيفه بيراميدز، في المباراة الأولى بالموسم الجديد من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وفشل بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، في تحقيق الفوز مع بداية الموسم الذي سيشهد خوض الفريق مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، حامل لقب الكونفيدرالية، وكذلك بطولة القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

وشهدت المباراة تعرض وليد الكرتي، لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 17، وتعرض محمود طلعت، لاعب دجلة، للمصير ذاته في الدقيقة 63.