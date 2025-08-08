حارس ليفركوزن ينتقل إلى موناكو



موناكو (أ ف ب)



انتقل الحارس الدولي الفنلندي لوكاس هراديكي من باير ليفركوزن الألماني إلى موناكو، وذلك وفق ما أعلن ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الماضي.

وأفاد نادي الإمارة بأن الحارس البالغ 35 عاماً وقع عقداً لعامين مع خيار البقاء لعام ثالث، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ2.5 مليون دولار، إضافة إلى مليون آخر مكافآت.

وخاض هراديكي، المولود في سلوفاكيا، لكنه يدافع عن ألوان فنلندا التي شارك معها في 101 مباراة دولية حتى الآن، 323 مباراة في الدوري الألماني، و55 مباراة على الصعيد الأوروبي، أولا بألوان أينتراخت فرانكفورت، ثم مع باير ليفركوزن.

وكان هراديكي قائداً لليفركوزن، حين أحرز الأخير ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون هزيمة في الموسم قبل الماضي، إضافة إلى وصوله بقيادة مدرب ريال مدريد الإسباني حالياً شابي ألونسو إلى نهائي «يوروبا ليج».