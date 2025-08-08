تير شتيجن يرد على «ادعاء العرقلة» في برشلونة!



برشلونة (رويترز)



رد حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن على ادعاءات أنه المسؤول عن عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد، وأكد على أن الجراحة التي خضع لها في الظهر وفترة التعافي كانتا بموافقة تامة من جانب حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وطلب النادي من تير شتيجن التوقيع على تقرير طبي يفيد بغيابه لفترة طويلة الأمد، مما يسمح باستغلال 80 بالمئة من راتبه حتى منتصف الموسم والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

لكن إعلان تير شتيجن (33 عاماً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر فقط أثار حفظية إدارة النادي، إذ تتطلب لوائح الدوري الإسباني أن يبتعد اللاعب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل حتى تُعتبر إصابته طويلة الأمد.

وقال تير شتيجن في بيان عبر حسابه على إنستجرام بعد يوم من قرار النادي بتجريده من شارة قيادة الفريق: «قرار الخضوع للجراحة اتُخذ بعد التشاور مع المتخصصين الطبيين وبموافقة تامة من النادي».

وأضاف: «علاوة على ذلك، أعلنت بشكل واضح عن الحد الأدنى من الوقت اللازم للتعافي الذي أحتاجه بعد ذلك، والذي تم إبلاغي به من جانب أغلب الخبراء البارزين وكان ذلك دائماً بالتنسيق مع النادي».