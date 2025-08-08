الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تير شتيجن يرد على «ادعاء العرقلة» في برشلونة!

تير شتيجن يرد على «ادعاء العرقلة» في برشلونة!
8 أغسطس 2025 22:23

 
برشلونة (رويترز)

أخبار ذات صلة
إيقاف مدرب برشلونة
«الرقم الملعون» لأتلتيكو مدريد في عهد سيميوني!


رد حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن على ادعاءات أنه المسؤول عن عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد، وأكد على أن الجراحة التي خضع لها في الظهر وفترة التعافي كانتا بموافقة تامة من جانب حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وطلب النادي من تير شتيجن التوقيع على تقرير طبي يفيد بغيابه لفترة طويلة الأمد، مما يسمح باستغلال 80 بالمئة من راتبه حتى منتصف الموسم والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.
لكن إعلان تير شتيجن (33 عاماً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر فقط أثار حفظية إدارة النادي، إذ تتطلب لوائح الدوري الإسباني أن يبتعد اللاعب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل حتى تُعتبر إصابته طويلة الأمد.
وقال تير شتيجن في بيان عبر حسابه على إنستجرام بعد يوم من قرار النادي بتجريده من شارة قيادة الفريق: «قرار الخضوع للجراحة اتُخذ بعد التشاور مع المتخصصين الطبيين وبموافقة تامة من النادي».
وأضاف: «علاوة على ذلك، أعلنت بشكل واضح عن الحد الأدنى من الوقت اللازم للتعافي الذي أحتاجه بعد ذلك، والذي تم إبلاغي به من جانب أغلب الخبراء البارزين وكان ذلك دائماً بالتنسيق مع النادي».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تير شتيجن
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
اليوم 23:21
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
الرياضة
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
اليوم 23:04
مهاجرون في البرتغال
الأخبار العالمية
البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة
اليوم 22:57
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
الرياضة
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
اليوم 22:36
آثار معارك وقصف في دونيتسك
الأخبار العالمية
أوكرانيا توسع إجلاء المدنيين في دونيتسك
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©