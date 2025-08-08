الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!

«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
8 أغسطس 2025 22:36

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رونالدو ينفي «سرقة» فيليكس!
النصر السعودي يفاوض بايرن ميونيخ لضم كومان


حصل صانع المحتوى الفرنسي من أصل مغربي، زاك ناني، الذي ينشط بشكل خاص على تطبيق «تويتش»، على حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم، وفق ما أعلن.
وقال زاك ناني، واسمه الحقيقي زكريا حداد، إن «هذا المشروع يعكس رغبة قوية في تقديم بديل لنماذج البث التقليدية».
وسيتم نقل ما يصل إلى ثلاث مباريات مجاناً أسبوعياً عبر قناتيه على «تويتش» و«يوتيوب» ابتداء من 19 أغسطس.
لم يعد للدوري السعودي أي قناة لنقله في فرنسا، بعدما أعلن مدير الرياضة في «كانال +» المشفرة توما سينيكال في يوليو أنه لم يجدد العقد الذي وقع عام 2023.
ومع أكثر من 800 ألف مشترك على «يوتيوب» و600 ألف مشترك على «تويتش»، يبثّ زاك ناني مقاطع فيديو ترفيهية ومقابلات ومحتوى متعلقاً بكرة القدم.
في 2023، حظي بفرصة مميزة للقاء مع نجم منتخب فرنسا السابق كريم بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، وحصد الفيديو 2.6 مليون مشاهدة على «يوتيوب».
وجذب الدوري السعودي العديد من النجوم، بينهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر، وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني بنزيمة الذي يستعد لخوض موسمه الثالث مع الاتحاد.
انضم لاعبون فرنسيون آخرون إلى قائمة التعاقدات السعودية، مثل موسى ديمبلي (الاتفاق)، موسى ديابي (الاتحاد)، نجولو كانتي (الاتحاد)، وأخيراً تيو هرنانديز الملتحق هذا الصيف بالهلال.

 

السعودية
الدوري السعودي
فرنسا
الهلال السعودي
النصر السعودي
اتحاد جدة
كريم بنزيمة
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
الدخلن يتصاعد جراء قصف في قطاع غزة
غوتيريش: خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تصعيد خطير"
اليوم 23:34
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
اليوم 23:21
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
الرياضة
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
اليوم 23:04
مهاجرون في البرتغال
الأخبار العالمية
البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة
اليوم 22:57
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
الرياضة
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
اليوم 22:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©