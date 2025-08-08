«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!



باريس (أ ف ب)



حصل صانع المحتوى الفرنسي من أصل مغربي، زاك ناني، الذي ينشط بشكل خاص على تطبيق «تويتش»، على حقوق نقل الدوري السعودي لكرة القدم، وفق ما أعلن.

وقال زاك ناني، واسمه الحقيقي زكريا حداد، إن «هذا المشروع يعكس رغبة قوية في تقديم بديل لنماذج البث التقليدية».

وسيتم نقل ما يصل إلى ثلاث مباريات مجاناً أسبوعياً عبر قناتيه على «تويتش» و«يوتيوب» ابتداء من 19 أغسطس.

لم يعد للدوري السعودي أي قناة لنقله في فرنسا، بعدما أعلن مدير الرياضة في «كانال +» المشفرة توما سينيكال في يوليو أنه لم يجدد العقد الذي وقع عام 2023.

ومع أكثر من 800 ألف مشترك على «يوتيوب» و600 ألف مشترك على «تويتش»، يبثّ زاك ناني مقاطع فيديو ترفيهية ومقابلات ومحتوى متعلقاً بكرة القدم.

في 2023، حظي بفرصة مميزة للقاء مع نجم منتخب فرنسا السابق كريم بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، وحصد الفيديو 2.6 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وجذب الدوري السعودي العديد من النجوم، بينهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع عن ألوان النصر، وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني بنزيمة الذي يستعد لخوض موسمه الثالث مع الاتحاد.

انضم لاعبون فرنسيون آخرون إلى قائمة التعاقدات السعودية، مثل موسى ديمبلي (الاتفاق)، موسى ديابي (الاتحاد)، نجولو كانتي (الاتحاد)، وأخيراً تيو هرنانديز الملتحق هذا الصيف بالهلال.