بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي



لندن (د ب أ)



أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الألباني أرماندو بروخا، بعقد يمتد لخمسة أعوام قادماً من تشيلسي، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكر بيرنلي عبر موقعه الرسمي، أن بروخا «23 عاماً» لديه خبرة بالدوري الإنجليزي، حيث قضى فترات إعارة مع فرق ساوثهامبتون وفولهام وإيفرتون حتى الآن في مسيرته.

ونقل الموقع الرسمي لبيرنلي عن بروخا قوله: «أنا متحمس حقاً لوجودي هنا كلاعب لفريق بيرنلي».

وأضاف: «أعتقد أنني انضممت للفريق في توقيت مثالي قبل بداية الموسم الجديد، إنني أتوق لبدء مشواري مع الفريق».

وأوضح بروخا: «أشعر بحالة جيدة، وأنا جاهز ومتحمس لتحدي اللعب في ذلك الفريق».

واختتم تصريحاته قائلاً: «يمكنني الشعور بدعم جماهير بيرنلي، يمكنني القول إنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة أرتدي فيها قميص الفريق».

وينطلق مشوار بيرنلي في الدوري الإنجليزي بمواجهة توتنهام يوم 16 من الشهر الجاري.