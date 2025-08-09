السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تبعد رودري عن السيتي في المباريات الافتتاحية للدوري

الإصابة تبعد رودري عن السيتي في المباريات الافتتاحية للدوري
9 أغسطس 2025 10:24

مانشستر (رويترز)
قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن لاعب الوسط رودري يتعافى من «إصابة قوية» تعرض لها خلال كأس العالم للأندية، مما قد يحد من مشاركة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في المراحل الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يكشف جوارديولا عن تفاصيل الإصابة، لكنه قال إن اللاعب الدولي الإسباني (29 عاماً) تعرض لها خلال خسارة الفريق 4-3 أمام الهلال السعودي، في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية في يوليو تموز الماضي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رودري يعاني من إصابة في الفخذ.
وعاد رودري للمباريات الرسمية في مايو الماضي، بعد ثمانية أشهر من الغياب عن الملاعب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة اليوم السبت الودية أمام باليرمو الإيطالي: «يتحسن رودري، لكنه تعرض لإصابة قوية في المباراة الأخيرة أمام الهلال».
وأضاف: «لقد تدرب بشكل أفضل في الأيام القليلة الماضية. نأمل أن يكون لائقاً حقاً بعد فترة التوقف الدولي (في سبتمبر)».
وتابع: «نأمل أن يتمكن من اللعب بعض الدقائق في هذه المباريات (الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز)، لكن المهم هو ألا يشعر بآلام لأننا لا نريد أن يعود رودري مصاباً. سنحاول جاهدين تجنب ذلك».
وأردف: «تدرب معنا في آخر فترتين تدريبيتين وهذا أمر جيد».
ويستهل سيتي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز في 16 أغسطس.

