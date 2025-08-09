الأهلي يتصدر التصنيف الأفريقي والزمالك في المركز السابع

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف أندية القارة قبل ساعات من قرعة الدور التمهيدي الجديد لبطولاته موسم 2025/ 2026.

وذكر «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الأهلي المصري يتصدر تصنيف أندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025.

وأضاف أن الأهلي المصري حافظ علي الصدارة برصيد 78 نقطة، مما يؤكد مكانته كأنجح نادٍ في أفريقيا، من حيث التاريخ والأداء الحديث. وجاء صن داونز في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد أن أصبح قوة مهيمنة في جنوب أفريقيا ومنافساً دائماً على الألقاب القارية، واحتل نادي الترجي الرياضي التونسي المركز الثالث برصيد 57 نقطة، محافظاً على النفوذ التقليدي لشمال أفريقيا في مسابقات كاف. وجاء في المركز الرابع نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي، يليه الفريق الذي هزمه في النهائي، سيمبا التنزاني، برصيد 48 نقطة، أعلى نادٍ في شرق أفريقيا ضمن التصنيف. وجاء نادي بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا في المركز السادس برصيد 47 نقطة، ثم الزمالك برصيد 42 نقطة، ثم الوداد البيضاوي المغربي ثامناً.