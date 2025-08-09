السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال مدريد يمدد عقد «الواعد جارسيا» حتى 2030

ريال مدريد يمدد عقد «الواعد جارسيا» حتى 2030
9 أغسطس 2025 10:34


مدريد(أ ف ب)
مدد ريال مدريد الإسباني عقد مهاجمه الواعد جونزالو جارسيا، الذي كان هذا الصيف أفضل هداف لمونديال الأندية في كرة القدم، حتى يونيو 2030 وفق ما أعلن الجمعة.
وأفاد النادي الملكي في بيان بأن «جونزالو سينضم الآن إلى الفريق الأول لريال مدريد».
وكان العقد السابق الذي يربط ريال بابن الـ21 عاماً، خريج أكاديمية الشباب في النادي الذي انضم إليه عام 2014 وهو في العاشرة من عمره، يمتد حتى يونيو 2027.
وشارك جارسيا لأول مرة مع الفريق الأول في نوفمبر 2023، حيث لعب بعض المباريات كأساسي أو بديل.
ولعب جارسيا بديلاً للفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف في مباريات مونديال، الذي انتهى فيه مشوار ريال عند نصف النهائي بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4، منهياً النسخة الأولى من البطولة بحلتها الجديدة الموسعة في صدارة قائمة الهدافين (4 أهداف) مشاركةً مع ثلاثة لاعبين آخرين، واختير ضمن التشكيلة المثالية.
وفي الموسم الماضي، كان ركيزة أساسية في الفريق الرديف لريال، مسجلاً 25 هدفاً.

