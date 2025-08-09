3 وديات في القاهرة تجهز «الحمرية» للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

بدأ فريق الحمرية لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يستمر حتى 24 من الشهر الجاري، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال هذا المعسكر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

وأكد راشد الشامسي، عضو مجلس إدارة النادي، المشرف على الفريق الأول والمراحل السنية، أن الهدف الأساسي من معسكر مصر، هو الوصول إلى الجاهزية التامة، والظهور بصورة تليق باسم نادي الحمرية وجماهيره في الاستحقاقات المقبلة.

من جهته، أكد الصربي زوران بوبوفيتش، مدرب الفريق، أن المعسكر يمثل محطة مفصلية في التحضيرات، مشيراً إلى أن تركيز الجهاز الفني منصبٌّ على تعزيز الانسجام، وتحسين الأداء التكتيكي، وتجهيز جميع اللاعبين على جميع المستويات للموسم الجديد.