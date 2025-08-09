رونالدو يثير الجدل مجدداً حول جائزة الكرة الذهبية

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل كريستيانو رونالدو تألقه مجدداً داخل الملعب وخارجه، حيث كان نجم النصر السعودي الأبرز في فوز فريقه على ريو آفي بنتيجة 4-0، في مباراة ودية أُقيمت على ملعب ألجارفي في البرتغال، مسجلاً ثلاثية، ومُلقياً تعليقات بعد المباراة أثارت جدلاً واسعاً في عالم كرة القدم.

وبعد المباراة كان المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاماً صريحاً، عندما سُئل عن الفائز التالي بجائزة الكرة الذهبية، حيث قال: «إنه خيال». تصريح قصير ولكنه مؤثر، أعاد إشعال شكوكه تجاه الجوائز الفردية، وسبق أن أعرب كريستيانو، الفائز بالجائزة المرموقة خمس مرات (2008 ,2013, 2014, 2016، و2017)، عن آراء مماثلة، قبيل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، عندما صرّح بأنه يرى أن الكرة الذهبية يجب أن تُمنح للاعب الذي يتألق ويفوز بدوري أبطال أوروبا، وقال حينها: «لم أعد أؤمن بالجوائز الفردية لأنني أعرف ما يحدث خلف الكواليس».

وعندما قيل له إن 3 من مواطنيه، نونو مينديز، وجواو نيفز، وفيتينيا، وهم جميعاً من باريس سان جيرمان، كانوا من بين المرشحين، قلل المهاجم البرتغالي من أهمية الأمر، ما عزز اعتقاده بأن الجائزة لا تعكس دائماً الجدارة الرياضية الحقيقية.

وفي المقابلة ذاتها، سُئل عن قدوم مواطنه جواو فيليكس إلى النصر قادماً من تشيلسي، وأدلى بتعليق آخر أثار جدلاً في البرتغال، حيث قال: «بالنسبة له، كان من الأفضل أن يأتي إلى السعودية بدلاً من الدوري البرتغالي».