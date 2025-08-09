«الجودو» يستأنف الإعداد للاستحقاقات الدولية القادمة في جورجيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف غداً «الأحد» منتخبنا الوطني الأول للجودو إعداده بمنطقة كازبيجي الجبلية، القريبة من العاصمة الجورجية تبليسي، والذي يستمر حتى 20 من هذا الشهر الجاري، قبل الانتقال لتدريبات الصالات بالعاصمة، بهدف اكتساب المزيد من اللياقة البدنية بعد فترة راحة طويلة، عقب المشاركة الإيجابية في بطولة منغوليا الأخيرة.

ويأتي المعسكر الجديد في نطاق استعدادات منتخبنا للمشاركة في بطولة «جراند برى قواندو للجودو»، التي تقام في جمهورية الصين خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر القادم، حيث يمثل الفريق فيها 5 لاعبين هم: علي قسطنطين في وزن تحت 60 كجم، أرمانداك ماندو تحت 66 كجم، كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك تحت 73 كجم، وعمر جاد في وزن تحت 90 كجم.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن برنامج المنتخب خلال النصف الثاني من 2025، يتضمن أيضاً المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة لعام 2025، التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم ضمن وفد الدولة، ويسبقها معسكر إعداد في اليابان، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الطرفين.

وأضاف رئيس الاتحاد: يعقب دورة الرياض، إقامة معسكر إعداد في أبوظبي استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر القادم، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد المعتمد المؤهل لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028، وفق رؤية واستراتيجية شاملة تسهم في المحافظة على مركز المنتخب المتقدم في التصنيف العالمي في مقدمة الدول العربية.