غداً.. لقب الدرع الخيرية يغازل ليفربول وكريستال بالاس

لندن (د ب أ)

يرفع الستار عن موسم كرة القدم الجديد بإنجلترا 2025/ 2026، عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس، غداً الأحد، في مباراة الدرع الخيرية (درع المجتمع الإنجليزي)، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وتقام مباراة الدرع الخيرية سنوياً مع انطلاق الموسم الكروي بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا في الموسم الماضي، حيث انطلقت نسختها الأولى عام 1908.

ويتطلع كلا الفريقين للتتويج باللقب من أجل الحصول على قوة دفع جيدة، قبل خوض غمار النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل بين ليفربول وضيفه بورنموث على ملعب (آنفيلد).

ويخوض ليفربول المباراة بعد حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسهولة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه، وذلك رغم فوزه بلقاء وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة. وفقد ليفربول بعض نجومه منذ ذلك الحين، مثل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي انضم لريال مدريد الإسباني، والجناح الأيسر الكولومبي لويس دياز، بعد انتقاله لبايرن ميونيخ الألماني، لكن الفريق ضم العديد من اللاعبين الجدد المميزين، الذين عززوا بالفعل تشكيلة المدرب الهولندي آرني سلوت خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد. في هذه الأثناء، يدخل كريستال بالاس اللقاء بصفته حاملاً للقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المباغت على مانشستر سيتي، المرشح الأبرز للفوز باللقب، في المباراة النهائية، ليحصد أول لقب كبير للنادي في تاريخه.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح طموحات جماهير ليفربول للتتويج باللقب للمرة الـ17 في تاريخه، والأولى منذ عام 2022، لتقاسم المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة مع أرسنال، فيما يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ21 لقباً.

وخاض ليفربول 6 وديات، تحضيراً للموسم المقبل، سواء بإنجلترا أو في رحلته الآسيوية، التي شملت هونج كونج واليابان، حيث حقق 5 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة أمام ميلان الإيطالي.

من جانبه، يستعد كريستال بالاس لتسجيل ظهوره الأول في بطولة الدرع الخيرية، حيث يتطلع لكسر الصورة المعتادة لأداء الفرق المشاركة لأول مرة في البطولة، التي لم تكن جيدة في الفترة الماضية. وعجزت آخر أربعة أندية شاركت للمرة الأولى في الدرع الخيرية عن تحقيق الفوز، حيث كان من بينهم فريقا ساوثهامبتون وويمبلدون، اللذان خسرا أمام ليفربول عامي 1976 و1988 على الترتيب. ومع ذلك، يمكن للاعبي كريستال بالاس أن يعزوا أنفسهم بتغلبهم على كل الصعاب خلال انتصارهم المدوي على مانشستر سيتي والوصول إلى هذه المرحلة، بالإضافة إلى حقيقة أن بطل كأس الاتحاد الإنجليزي قد تغلب 7 مرات على بطل الدوري في مباراة الدرع الخيرية في آخر تسع نسخ للمسابقة، علماً أن ليفربول حصد اللقب مرة واحدة فقط في محاولاته الستة الأخيرة، عندما كان بطلاً للدوري.