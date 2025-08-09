الجزيرة يستعيد ذكريات الثنائية التاريخية بقميص الموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد نادي الجزيرة، بالتزامن مع الكشف عن قميص الموسم الجديد 2025-2026، ذكريات موسمه التاريخي 2010-2011 الذي شهد تتويجه بـ«الثنائية» المتمثلة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري المحترفين، كأول ألقابه في البطولة الأغلى.

ودشن «فخر أبوظبي» فعالية الإعلان عن القميص الجديد، الذي يحمل شعار أديداس الأيقوني، بمشاركة نجومه السابقين خميس إسماعيل وياسر مطر وأحمد جمعة، وهم من عناصر تشكيلة «الثنائية التاريخية» التي ضمت أيضاً أسماء لامعة، مثل قائد الفريق الحالي علي خصيف، بجانب جمعة عبدالله، سامي ربيع، عبدالله موسى، خالد سبيل، سبيت خاطر، إبراهيما دياكيه، الأرجنتيني دلجادو، والبرازيليين باري وريكاردو أوليفيرا.

وحملت منصات الجزيرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالقميص الجديد، والذي جاء مطابقاً تقريباً لقميص موسم 2010-2011، مع عبارة: «2011.. عام لا ينسى وتاريخ من الفخر.. نحمله جيلاً بعد جيل».

وصُنع القميص الجديد من أحدث المواد والتقنيات المتطورة لشركة أديداس، لتعزيز تدفق الهواء والحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.

ويستهل الجزيرة، المتوج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي 2024-2025، مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة خورفكان خارج ملعبه في 17 أغسطس، قبل أن يحل ضيفاً على الشارقة في 22 أغسطس.