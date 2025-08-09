السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يستعيد ذكريات الثنائية التاريخية بقميص الموسم الجديد

الجزيرة يستعيد ذكريات الثنائية التاريخية بقميص الموسم الجديد
9 أغسطس 2025 16:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استعاد نادي الجزيرة، بالتزامن مع الكشف عن قميص الموسم الجديد 2025-2026، ذكريات موسمه التاريخي 2010-2011 الذي شهد تتويجه بـ«الثنائية» المتمثلة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري المحترفين، كأول ألقابه في البطولة الأغلى.
ودشن «فخر أبوظبي» فعالية الإعلان عن القميص الجديد، الذي يحمل شعار أديداس الأيقوني، بمشاركة نجومه السابقين خميس إسماعيل وياسر مطر وأحمد جمعة، وهم من عناصر تشكيلة «الثنائية التاريخية» التي ضمت أيضاً أسماء لامعة، مثل قائد الفريق الحالي علي خصيف، بجانب جمعة عبدالله، سامي ربيع، عبدالله موسى، خالد سبيل، سبيت خاطر، إبراهيما دياكيه، الأرجنتيني دلجادو، والبرازيليين باري وريكاردو أوليفيرا.
وحملت منصات الجزيرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالقميص الجديد، والذي جاء مطابقاً تقريباً لقميص موسم 2010-2011، مع عبارة: «2011.. عام لا ينسى وتاريخ من الفخر.. نحمله جيلاً بعد جيل».
وصُنع القميص الجديد من أحدث المواد والتقنيات المتطورة لشركة أديداس، لتعزيز تدفق الهواء والحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.
ويستهل الجزيرة، المتوج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي 2024-2025، مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة خورفكان خارج ملعبه في 17 أغسطس، قبل أن يحل ضيفاً على الشارقة في 22 أغسطس.

أخبار ذات صلة
غداً.. الشارقة وخورفكان في التجربة الأخيرة قبل انطلاق الدوري
38 حكماً في معسكر تركيا
الجزيرة
سبيت خاطر
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
الرياضة
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©