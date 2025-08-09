السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«البارالمبية الوطنية» تعلن المشاركة في مونديال بلجيكا للدراجات

«البارالمبية الوطنية» تعلن المشاركة في مونديال بلجيكا للدراجات
9 أغسطس 2025 13:00

دبي (وام)
أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة اللاعبين أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي، في بطولة العالم للدراجات، ببلجيكا، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري، إلى الأول من سبتمبر المقبل.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة، أن معسكر الإعداد الخاص بالبطولة المقام بإمارة أندورا، سيستمر حتى 23 أغسطس الجاري، بعد اختتام المعسكر السابق في إسبانيا من 15 يوليو إلى 1 أغسطس، لرفع مستوى إعداد الدراجين، بإشراف المدرب محمد المروي.
وشدد المهيري على أن فوز منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) بالمركز السابع في بطولة العالم بجنوب أفريقيا مؤخراً، بتفوقه على منتخب ماليزيا بنتيجة 11 - 9 في مباراة تحديد الترتيب، يؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة، لاسيما أن هذا المركز جاء بعد نتائج مميزة، في بطولة قوية بمشاركة نخبة المنتخبات العالمية.
وأشار إلى أن اللجنة البارالمبية الوطنية تضع في تقديرها تبني البرامج التطويرية للعبة كرة السلة، واعتماد إقامة 4 تجمعات في الموسم الجديد، و36 مباراة في المنافسات المقررة، لاسيما مع تزايد الاهتمام بها من قبل الأندية، بإعداد اللاعبين في المعسكرات المحلية والخارجية، والمشاركة في البطولات الإقليمية.

